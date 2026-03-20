Nouveau partenariat pour l’Envol et la SFP Pointe-Noire

Par Nadia Dorval 3:22 PM - 20 mars 2026
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Diane Roux, directrice générale de L’Envol — Maison de la famille et Gabriel Striganuk, président-directeur général de la SFP Pointe-Noire. Photo courtoisie

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire) devient le partenaire officiel de l’organisme l’Envol — Maison de la famille pour l’année 2026. L’organisme annonce du même coup un nouvel événement-bénéfice.

L’organisme L’Envol – Maison de la famille a pour mission de soutenir les familles de Sept-Îles en offrant une variété de service tel qu’une halte-garderie, une clinique de périnatalité sociale et des ateliers parent-enfant. L’organisme finance une partie de ses activités, grâce à des événements-bénéfice annuels.

Le nouveau partenariat annoncé avec la SFP Pointe-Noire permettra de soutenir les activités de L’Envol et de consolider ses actions auprès des familles de Sept-Îles, grâce à une contribution de 25 000 $.

« Soutenir L’Envol, c’est poser un geste concret pour renforcer le tissu social et améliorer la qualité de vie dans notre communauté », dit Gabriel Striganuk, président-directeur général de la SFP Pointe-Noire.

Un nouvel événement-bénéfice pour 2026

L’Envol dévoile une toute nouvelle activité-bénéfice qui viendra remplacer sa traditionnelle soirée du hockey. Il s’agit du souper-bénéfice La Tablée de L’Envol, prévu le 9 mai prochain à la réserve navale NCSM Jolliet. L’organisme décrit l’événement comme une soirée qui « éveillera tous les sens ». Le souper mettra à l’honneur un chef nord-côtier, dont l’identité sera dévoilée lundi sur les réseaux sociaux de L’Envol.

Un repas sept services sera proposé aux participants. Le nombre de places sera limité à 100 personnes, dans le but d’offrir une expérience intime et haut de gamme.

« C’est une expérience culinaire immersive, qui célèbre la gastronomie et la solidarité locale », explique Diane Roux, directrice générale de l’Envol.

Le but des activités-bénéfice est de récolter des fonds pour que l’organisme puisse assurer ses services.

« Quand je fais mon budget cette année, pour l’année 2026-2027, j’ai un manque de 200 000 $ », dit Mme Roux.

Outre le nouveau souper-bénéfice du 9 mai, l’organisme tiendra cet été son tournoi de golf annuel. En 2025, l’événement avait permis de récolter 130 000 $.

Modernisation de leur cour extérieure

En janvier dernier, l’organisme lançait une campagne de financement pour la modernisation de sa cour extérieure utilisée par les enfants fréquentant la halte-garderie. Un peu plus de 6 000 $ ont été amassés avec des moitié-moitié virtuels, sur un objectif de 20 000 $. 

« C’est un projet au total de 60 000 $. Dans la vente de billets, je visais un 20 000 $ de profit. Mais je ne l’ai pas atteint », dit Diane Roux.

L’organisme va relancer bientôt une campagne de moitié/moitié pour financer son parc extérieur et continue la recherche de partenaires pour le projet.

L’Envol – Maison de la famille veut moderniser sa cour extérieure

Nadia Dorval

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