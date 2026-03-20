François Legault va rester député jusqu’aux prochaines élections

Par Thomas Laberge, La Presse Canadienne 8:35 AM - 20 mars 2026
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Le premier ministre du Québec, François Legault, répond à l'opposition lors de la période des questions à l'Assemblée nationale, à Québec, le mercredi 11 février 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

François Legault entend compléter son mandat de député de L’Assomption après avoir cédé les rênes de la Coalition avenir Québec à son successeur le 12 avril prochain.

«Pour lui, c’est d’abord une question de responsabilité envers ses citoyens: il ne voulait pas que les gens de L’Assomption se retrouvent sans député en cours de mandat. Il voit aussi cette période comme une façon de clore sa carrière politique», a indiqué le cabinet du premier ministre dans une déclaration écrite transmise à La Presse Canadienne vendredi.

«Il a l’intention d’être actif dans son comté, de rencontrer les citoyens et, fidèle à ses priorités, il veut profiter de ce rôle pour mettre en valeur et faire connaître les entreprises de L’Assomption», ajoute-t-on.

Les deux candidats à la chefferie sont Christine Fréchette et Bernard Drainville. Le prochain chef de la CAQ deviendra de facto premier ministre du Québec.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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