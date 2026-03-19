Un athlète de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles se qualifie pour les Championnats canadiens

Éliam Carrier aura une fois de plus l’occasion de porter les couleurs du Québec sur la scène nationale. L’athlète de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles a assuré sa place pour le Championnat canadien.

Après une sélection l’an dernier, Éliam Carrier a remis ça cette année à la suite des trois sélections pour l’équipe junior du Québec.

Le Septilien a offert une belle performance lors de la dernière étape du processus, en fin de semaine, à Gatineau.

En kata (formes), chez les 16–17 ans, affrontant les meilleurs athlètes du Québec, Eliam Carrier a offert une belle performance avec une huitième place. Il a obtenu un meilleur classement en kumite (combat) chez les moins 68 kg, avec une quatrième position.

Ses efforts et résultats lui ont permis d’assurer sa place sur l’équipe du Québec en vue du Championnat canadien qui aura lieu, à Edmonton, en mai.

Il est un des quatre karatékas du Québec de sa catégorie de poids, chez les 16-17 ans, qui seront de la compétition en Alberta.

Lors de la compétition à Montréal, Arielle Zalla, 12 ans, a également bien fait. Elle a terminé huitième, en comité, chez les 12-13 ans, moins 42 kg.

« Le dojo de l’IKSSI est extrêmement fier de ses deux athlètes et les félicite pour leur engagement, leur détermination et leurs efforts. À tous nos membres : rêvez grand, travaillez fort… car tout est possible », a écrit l’Institut sur ses réseaux sociaux.