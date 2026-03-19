Le prix de l’aluminium en hausse

Le prix de l’aluminium a connu une hausse importante, en raison des événements géopolitiques des dernières semaines.

Les dernières données disponibles indiquaient que le prix était de 3 470 $ US/tonne. À titre comparatif, l’aluminium se vendait 2 651 $ US/tonne en juillet 2025.

C’est le conflit en Iran qui explique cette hausse importante.

« Principalement, ce qui a alimenté la hausse des prix, c’est vraiment ce qui s’est passé en Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz », explique Marc-Antoine Dumont, économiste chez Desjardins. « Il faut comprendre que les pays du Golfe produisent 8 % de l’aluminium mondial. Sans le détroit d’Ormuz, cette offre n’accède plus [au marché]. »

Les prévisions pour l’aluminium restent bonnes, parce qu’il s’agit d’un métal qui est en demande. En Occident, plusieurs états souhaitent se réindustrialiser et se remilitariser. À titre d’exemple, le Canada a présenté sa Stratégie industrielle de défense en février dernier. Dans celle-ci, le secteur de l’aluminium est vu comme étant une clé pour assurer la chaîne d’approvisionnement de la défense.

« Il y a un ensemble de facteurs qui vient supporter la demande pour les deux prochaines années », affirme M. Dumont.

À la suite de l’arrivée de l’administration Trump, en janvier 2025, les exportations canadiennes ont diminué vers les États-Unis, et ce fut le cas pour l’aluminium. Par contre, les exportations canadiennes ont commencé à remonter depuis l’automne 2025. M. Dumont s’attend à ce que les exportations d’aluminium soient aussi à la hausse.

« Il faut se rappeler que les Américains sont des exportateurs nets d’aluminium. Ils ont besoin de l’aluminium canadien qui est imbriqué dans leur chaîne d’approvisionnement », dit-il.

Il rappelle que le marché américain avait fait d’importantes provisions d’aluminium, avant l’imposition de tarifs par Trump, mais que ses stocks doivent être épuisés, ce qui stimulera une certaine demande.