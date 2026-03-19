Le plus vieux tournoi de Sept-Îles prend son envol

Par Sylvain Turcotte 12:50 PM - 19 mars 2026
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Denis Laflamme (à droite) tentera de remporter les grands honneurs du Alouette Côte-Nord Invitation, soit le titre de la classe A, pour une treizième fois. L’an dernier, il a triomphé aux côtés de Karine Lachance, Chloé Lessard et Michel Lachance. Seul Lachance fait encore équipe avec lui cette année. Photo Sylvain Turcotte

Le plus vieux tournoi sportif de Sept-Îles s’amorce ce jeudi en début de soirée. La 73e édition du Alouette Côte-Nord Invitation, le jadis North Shore, se déroule du 19 au 22 mars au Club de curling du 21, rue Comeau.

Une édition fort intéressante avec la participation de 32 équipes. Outre celles de Sept-Îles et Port-Cartier, l’édition 2026 du Alouette Côte-Nord Invitation accueille des formations en provenance de Trois-Rivières, Québec, Rimouski, Labrador City, Forestville et Baie-Comeau.

La responsable des communications du prestigieux tournoi, Joannie Riverin, parle d’une année record.

En dehors de l’action sur les glaces avec les différentes finales à l’horaire dimanche, les activités ne manqueront pas pour les participants. Ils n’auront pas à aller bien loin pour se remplir la panse avec les nombreux repas proposés.

L’ambiance sera également festive avec plusieurs prestations musicales jeudi, vendredi et samedi. D’ailleurs, pour cette dernière soirée, ça sera au rythme du disco des années 80.

Les premiers matchs sont à l’horaire pour ce jeudi 19 mars, dès 17 h 15. La journée de vendredi commencera tôt alors que des parties sont prévues dès 8 h. 

La formation qui voudra être sacrée grande championne du Alouette Côte-Nord Invitation aura besoin d’un parcours parfait de cinq victoires pour mettre la main sur le gros trophée de la classe A, titre qui a été remporté par Équipe Laflamme en 2025.

Pour l’horaire complet : https://www.curling7iles.com/events/13199

Sylvain Turcotte

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