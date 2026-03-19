La mobilisation pour l’Hôpital de Sept-Îles a porté ses fruits, selon le maire Méthot

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:58 AM - 19 mars 2026
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Benoit Méthot, maire de Sept-Îles, Sonia Bélanger, ministre de la Santé, Jonathan Shetush, chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, et Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et députée de Duplessis. Photo tirée de Facebook

L’avancement dans le projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles est accueilli très favorablement par le maire, Benoit Méthot.

« C’est l’aboutissement du travail d’une multitude de personnes. Il faut se réjouir. On a réussi à faire valoir l’importance de ce projet », affirme le maire de Sept-Îles.

Ce dernier a assisté à la lecture du budget à l’Assemblée nationale, mercredi. Le projet de l’Hôpital de Sept-Îles est passé au stade « en réalisation » dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) après des années d’attente.

En décembre dernier, le maire Méthot, des médecins et d’autres intervenants avaient lancé une campagne de mobilisation pour faire pression sur le gouvernement du Québec pour que l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles puisse enfin aller de l’avant. Selon Benoit Méthot, cette mobilisation a eu un impact dans la décision gouvernementale.

« J’ai parlé avec la ministre de la Santé [Sonia Bélanger] et notre ministre régionale [Kateri Champagne Jourdain] et elles m’ont confirmé qu’une mobilisation permet de démontrer l’engagement de la population derrière un projet. Cela a joué en notre faveur », dit Benoit Méthot.

Il souligne les efforts de la Ville de Sept-Îles pour faire avancer le dossier de l’agrandissement de l’Hôpital. Il rappelle que la vente du terrain de l’hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord a été faite dans cet objectif de permettre au projet d’agrandissement d’aller de l’avant.

Budget 2026 | L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles passe en mode « réalisation »

Vincent Rioux-Berrouard

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