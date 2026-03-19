Budget 2026 | Peu de soutien pour la culture en région, selon Culture Côte-Nord

Si le pire a été évité, l’élan n’y est pas. À la lumière du budget du Québec 2026-2027, Culture Côte-Nord (CCN) estime que certaines mesures permettent de préserver des acquis importants, mais que le développement culturel en région continue de manquer de soutien structurant.

Parmi les annonces saluées, l’organisme souligne le maintien des programmes La culture à l’école et des sorties scolaires en milieu culturel, désormais dotés d’une enveloppe de 119 M$ sur cinq ans. Ces initiatives, qui étaient menacées de compressions, sont jugées essentielles pour l’accès des jeunes à la culture.

« On évite des coupes qui auraient eu des impacts directs sur l’accès des jeunes à notre culture. C’est une bonne nouvelle. Mais pour aller plus loin, il faudra s’assurer que les artistes et les organismes de la Côte-Nord puissent pleinement prendre part à ces programmes, en levant les obstacles à leur participation et en favorisant un réel ancrage régional des activités », commente Marie-France Brunelle, directrice générale de Culture Côte-Nord.

Le budget déposé le 18 mars par le ministre Eric Girard prévoit également un investissement de 25 M$ sur cinq ans pour les institutions muséales, avec une attention particulière portée aux régions éloignées. Cette annonce fait suite à plusieurs années de représentations du milieu muséal et du Réseau des conseils régionaux de la culture.

Autre élément positif : la bonification du financement de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), qui bénéficiera d’investissements totalisant environ 63 M$ sur trois ans. Culture Côte-Nord espère que cette consolidation permettra de renforcer le développement culturel régional.

Malgré ces avancées, l’organisme demeure prudent. « Ces gains demeurent toutefois ciblés et ne s’accompagnent pas, à ce stade, de garanties quant à leur déploiement concret sur notre territoire », souligne-t-on.

Un statu quo préoccupant

Au-delà des annonces ponctuelles, Culture Côte-Nord estime que le budget donne une impression de stabilité qui masque en réalité une érosion du soutien. L’absence d’indexation équivaut, selon l’organisme, à une baisse de financement en termes réels.

Le constat est similaire pour les médias communautaires et le journalisme régional, où les mesures annoncées s’inscrivent dans une logique de continuité, sans offrir de levier structurant pour assurer leur pérennité, aux yeux de l’organisme nord-côtier.

Par ailleurs, aucun mécanisme n’est prévu pour favoriser la mutualisation des ressources ou stimuler le financement privé en culture, deux éléments jugés essentiels pour la viabilité des organismes.

Le financement des écoles de musique et des académies de danse est maintenu, mais sans bonification, malgré l’évolution des besoins. Quant aux conseils régionaux de la culture, l’absence de rehaussement de leur financement accentue, selon CCN, l’érosion de leur capacité d’accompagnement et de représentation.

Un rôle clé pour l’avenir de la région

Dans un contexte marqué par des défis démographiques importants, Culture Côte-Nord rappelle que la culture constitue un levier stratégique pour l’attractivité et la rétention des populations.

Au-delà de son apport artistique, elle contribue à la qualité de vie, au sentiment d’appartenance et à la vitalité des communautés. « Culture Côte-Nord estime que la culture représente un investissement structurant pour l’avenir des régions et appelle à ce qu’elle soit pleinement considérée dans les choix à venir », conclut l’organisme.