Le Port de Havre-Saint-Pierre célèbre 20 ans de gestion locale

Le Port de Havre-Saint-Pierre souligne le 20e anniversaire de sa prise en charge par la communauté, un moment déterminant qui a permis d’assurer la durée d’une infrastructure clé pour la région.

En 1996 Transports Canada annonçait son intention de se départir de plusieurs ports au pays, dont celui de Havre-Saint-Pierre. Cette décision soulevait des inquiétudes quant à l’avenir des installations.

Face à cette menace, des citoyens se sont mobilisés, afin de préserver cet actif stratégique. Leur démarche a mené à la création d’un organisme sans but lucratif, chargé d’assurer la gestion du port et d’en garantir le développement à long terme.

Le 17 mars 2006, la communauté devenait officiellement responsable de son port. Vingt ans plus tard, cette prise en charge est considérée comme un levier structurant pour l’économie locale, soutenant à la fois les activités maritimes, commerciales et touristiques.

« Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de cette mobilisation et de cette vision. Le port est aujourd’hui un moteur économique et un symbole fort de ce que notre communauté est capable d’accomplir lorsqu’elle se mobilise », souligne Odessa Thériault, directrice générale du port par voie de communiqué.

Le port de Havre-Saint-Pierre annonce que plusieurs activités auront lieu pour célébrer cet anniversaire.