Des élèves du primaire et des aînés exposent leurs contes à Sept-Îles

Trente-huit élèves de 5e et 6e année de l’école Gamache et neuf aînés septiliens ont uni leurs forces pour la création de neuf contes intergénérationnels. Le fruit de leur travail est exposé depuis mardi, à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.

Depuis fin septembre, les 38 élèves des classes de 5e et 6e années de Fanny Godin et de Camille Garand à l’école Gamache et neuf aînés septiliens se réunissent aux deux semaines, pour la création de contes intergénérationnels.

Le projet a germé dans l’esprit de l’artiste Christine Lebel, qui a animé une douzaine d’ateliers qui ont servi à concevoir les contes.

« L’idée est venue de souvenirs que j’avais, de mon grand-père qui me prenait sur ses genoux, qui me racontait des contes, ou de mon père qui me lisait des livres de contes. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ces moments-là, ces moments souvent qui étaient en famille », dit Christine Lebel, instigatrice du projet.

Elle avait envie de reproduire, en quelque sorte, cette expérience en mettant des enfants en contact avec des aînés. L’artiste a contacté le personnel de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, puis les enseignantes de l’école Gamache. Fanny Godin et Camille Garand ont tout de suite embarqué dans le projet.

« Je trouve ça important qu’on sorte de l’école, qu’on ne reste pas toujours dans notre classe. Chaque fois qu’on vient à la bibliothèque, bien, je trouve que ça incite les élèves à développer leur culture générale », explique Mme Godin.

Les 9 contes intergénérationnels créés par des élèves de 5e et 6e années de l’école Gamache, en collaboration avec des aînés de 65 ans et plus. Une copie de chaque livre a été remise aux élèves et aux aînés. Il sera possible de les consulter à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles. Photo Nadia Dorval

Le recrutement des aînés participants s’est fait avec des publicités et du bouche-à-oreille.

Durant les ateliers, les deux classes étaient séparées en neuf petits groupes et chaque groupe avait un aîné qui leur était attitré, avec qui il faisait équipe pour l’écriture et l’illustration d’un conte.

« Ils [les élèves] ont dit qu’ils avaient été contents que les aînés les motivent à dessiner, qu’ils les encadrent, les aident à trouver des idées », explique Mme Godin.

Au-delà du processus créatif, les jeunes ont développé des liens d’amitié avec les aînés.

« Ils se sont sentis écoutés et respectés par les aînés. Ils se sentaient vraiment dans une équipe. Puis, ils étaient très contents de travailler avec leurs aînés. Ils ne voulaient surtout pas changer d’équipe », raconte Fanny Godin, enseignante en 6e année à l’école Gamache.

Lors du vernissage de l’exposition, les élèves et les aînés ont tous reçu une copie de leur conte, sous la forme d’un petit livre. Plusieurs étaient extrêmement touchés lorsqu’ils ont tenu leur livre dans leurs mains. C’est le cas de Claudette Bouchard, co-autrice de Wow quelle idée!.

« Je me suis émotionnée, parce qu’au début, les enfants n’étaient pas sûrs de faire ça. Quand je vois ce que ça a donné (…) c’est très beau, très, très beau. Les enfants se sont donnés. Je suis très contente », dit Mme Bouchard.

L’exposition est présentée jusqu’au 30 avril à la salle l’Aquilon.