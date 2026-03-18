Budget 2026 | L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles passe en mode «réalisation»

L’Hôpital de Sept-Îles franchit un jalon majeur pour son projet d’agrandissement. Le projet passe de l’étape « en planification» à celle de « réalisation » dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) qui a été déposé en marge du budget du gouvernement du Québec.

Une somme de 244,7 M$ est prévue au PQI. Depuis 2021, le projet de modernisation était à l’étape de «planification » dans le PQI.

En décembre dernier, une campagne de mobilisation en appui au projet avait été lancée pour mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. Une pétition de 7884 signatures avait été déposée à cet effet.

La nouvelle a été bien accueillie par Jean-Pierre Porlier, président du comité des usagers, qui a fait partie de la campagne de mobilisation.

« On a travaillé fort. La population a été patiente et elle est récompensée. On va avoir une infrastructure aux normes qui va nous permettre d’avoir de meilleurs soins, ainsi que d’attirer et retenir les professionnels de la santé », a commenté M.Porlier.

Le projet consiste à agrandir l’Hôpital de Sept-Îles en construisant un nouveau bâtiment qui accueillera : l’urgence et les soins intensifs, le bloc opératoire, dont la chirurgie d’un jour et l’endoscopie, ainsi que l’unité de retraitement des dispositifs médicaux et d’endoscopie.