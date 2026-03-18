Aguanish devient officiellement Village-Relais

La municipalité d’Aguanish a été officiellement accréditée à titre de 52e Village-Relais du Québec, une reconnaissance qui marque une étape importante pour cette localité de la Minganie, qui devient la sixième à l’obtenir sur la Côte-Nord.

Cette accréditation permet à Aguanish d’intégrer un réseau provincial de municipalités offrant aux voyageurs des lieux d’arrêt sécuritaires et accueillants. La municipalité y voit également une occasion de mettre en valeur ses attraits et son sens de l’accueil.

« L’accréditation Village-Relais offre, en premier lieu, une visibilité. Faire partie de la grande famille des Villages-Relais du Québec permet d’enrichir la portée de nos actions à la hauteur de la province », souligne Fanny Lachambre, agente de développement municipal à la municipalité d’Aguanish, qui a porté le projet à l’interne.

Dans une région caractérisée par de longues distances, l’ajout d’un Village-Relais représente aussi un levier pour le développement touristique et la vitalité du territoire, estime-t-on. La municipalité se dit fière de contribuer à l’expansion du réseau dans les régions plus éloignées.

« On connait bien toute l’étendue de notre territoire ; alors, la présence de Village-Relais tout au long de cette longue 138 est assurément un gage de sûreté pour tous », affirme-t-elle.

L’initiative a d’abord été lancée par la Fédération des Villages-Relais du Québec, qui a approché Aguanish, afin d’évaluer son intérêt à rejoindre le réseau.

« Ils tendent à vouloir se déployer vers les régions les plus éloignées reliées par les routes provinciales et sans aucun doute, nous sommes de ceux-là », lance Mme Lachambre.

Au-delà de la visibilité, cette accréditation pourrait générer des retombées économiques concrètes pour la communauté, notamment pour les commerçants locaux.

« Pour nos commerçants locaux, on envisage une augmentation certaine de la fréquentation et la rétention des visiteurs, donc des retombées économiques positives pour eux. Et ça, ça nous rend heureux », ajoute-t-elle.

La municipalité se montre optimiste quant aux effets de cette reconnaissance sur son attractivité.

« On croit sincèrement que cette accréditation attirera plus de gens encore dans nos villages », conclut-elle.