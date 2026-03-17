L’Ouvre-Boîte culturel jongle avec la popularité d’Angine de poitrine 

« C’est la première fois qu’on se retrouve dans une situation pareille », lance le président de l’Ouvre-Boîte culturel, Tommy Brûlé, en lien avec les fraudes provenant de la popularité du spectacle du duo rock Angine de poitrine.

Angine de poitrine sera en spectacle à Baie-Comeau à l’Alternative de l’Ouvre-Boîte culturel le 2 mai.

Le spectacle affiche complet depuis un mois environ. Les 150 billets ont tous trouvé preneurs.

« Des spectacles qui affichent complet rapidement, on a déjà vu ça. Par exemple, avec Mononc’ Serge ou Québec Redneck Bluegrass Project », mentionne Tommy Brûlé.

« Là où ça prend une tournure jamais vécue, c’est cette vague qu’on voit avec le passage du groupe à Tout le monde en parle », poursuit-il.

Chaque jour, le président se retrouve à gérer un nombre très élevé de messages de gens qui cherchent à se procurer des billets pour le spectacle de Angine de poitrine.

« Ce qui amplifie le phénomène, c’est que le groupe ne fait pas beaucoup de spectacles au Québec. Ils vont en Europe. On savait que des gens n’avaient pas réussi à avoir des billets. Mais là, depuis dimanche passé, c’est débile », lance le président de l’organisme.

« On ne se fait pas demander des billets seulement par des gens de Baie-Comeau, les gens veulent partir de Montréal pour venir les voir en spectacle ici. »

Attention aux fraudeurs

L’Ouvre-Boîte culturel se retrouve dans une situation sans précédent avec la fraude entourant les billets.

« Nous vous invitons à faire preuve de vigilance. Les arnaqueurs peuvent être créatifs et leurs publications paraissent parfois très crédibles. Avant d’acheter des billets à quelqu’un, prenez le temps de vérifier la source », a écrit Tommy Brûlé sur Facebook.

Il a d’ailleurs reçu des captures d’écran de messages de gens qui se sont fait interpeller par des fraudeurs.

Changement de salle

« On se fait beaucoup demander de changer de salle, pour accueillir plus de gens en raison de l’engouement », lance M. Brûlé.

Toutefois, changer de salle n’est pas aussi simple que ça puisse paraître. Premièrement, le spectacle n’aurait pas lieu, par exemple, au Centre des arts, qui est une entité différente.

Ensuite, le contrat de spectacle signé avec l’artiste, c’est pour un spectacle à la salle de l’Alternative et 150 personnes.

« On a signé avec eux pour notre salle. Changer de lieu implique beaucoup de choses », dévoile Tommy Brûlé. « On n’est pas fermé à l’idée. On est en train d’évaluer les possibilités et de poser des questions, mais on n’est vraiment pas proche d’un changement de salle. »

« On n’a même pas encore discuté avec le gérant et l’artiste de cette possibilité et ils doivent l’accepter, après qu’on trouve quelles sont nos possibilités et ce qu’on peut faire », ajoute-t-il.

Un spectacle de Québec Redneck Bluegrass Projet a déjà été organisé au pavillon Mance, par l’Ouvre-Boîte culturel, mais il avait été organisé à cet endroit dès le départ.

Notons que l’Ouvre-Boîte culturel a réussi à intégrer Angine de poitrine dans sa programmation, car l’équipe avait déjà un lien avec le gérant.

« Plusieurs artistes qui viennent chez nous passent par cet agent-là. On avait déjà un lien, ce qui a amené Angine de poitrine chez nous. L’agent nous faisait confiance et savait qu’on pouvait bien rendre le produit. Il a signé pour notre salle », note M. Brûlé.

Il faudra rester à l’affût afin de savoir si des changements vont être apportés concernant le spectacle. Au moment d’écrire ces lignes, le spectacle tant attendu se tient toujours à l’Alternative sur Place La Salle.