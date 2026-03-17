Le capitaine de Métaux Torngat quitte le navire

Par Emy-Jane Déry 11:20 AM - 17 mars 2026
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Yves Leduc quitte son poste de chef de la direction de Métaux Torngat. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Tandis que le projet de Métaux Torngat passe de l’étape charnière des études au développement, son chef de la direction, Yves Leduc, quitte ses fonctions.

La société canadienne de développement de terres rares qui veut exploiter un gisement dans le Nunavik pour ensuite séparer les minéraux critiques dans une usine à Sept-Îles a annoncé « la décision » de son chef de direction, mardi. 

Yves Leduc occupait le poste depuis mars 2025. Sous sa direction, Métaux Torngat a finalisé l’étude de faisabilité du projet Strange Lake, menant ainsi le projet à la phase de développement. 

« Nous sommes convaincus que Métaux Torngat saura poursuivre sur cette lancée, alors que la Société passe de l’étape des études à celle du développement, le projet Strange Lake représentant une occasion majeure sur le marché mondial des terres rares », a indiqué Maryse Bélanger, présidente du Conseil d’administration de la société. 

Cette dernière assurera le rôle de chef de la direction par intérim. Maryse Bélanger siège au Conseil depuis juillet dernier. Elle en assure la présidence depuis octobre.

Elle est « une dirigeante reconnue dans le secteur minier comptant plus de 35 ans d’expérience au sein d’entreprises minières d’envergure internationale », fait valoir la société.

« Ce fut un privilège de diriger Métaux Torngat durant cette période charnière », indique M. Leduc dans un communiqué. « Je suis fier de ce que notre équipe a accompli et je suis convaincu que la Société est bien positionnée pour la prochaine étape de son développement », poursuit-il. 

Le CA de Métaux Torngat amorcera un processus de recherche pour un nouveau chef de la direction permanent. 

« M. Leduc a indiqué à la Société qu’il demeurera disponible pour assurer une transition harmonieuse au cours des six prochains mois », précise la société. 

Récemment, des travaux préparatoires au projet ont causé des inquiétudes, notamment auprès de la communauté de Matimekush-Lac-John. D’ailleurs, à la fin janvier, huit membres de cette communauté se sont rendus sur le site pour y planter un drapeau et rappeler l’importance du lieu pour eux.

Face à cela, Métaux Torngat a décidé de freiner temporairement ses opérations au lac Brison et de tenir une rencontre publique avec la communauté.

Suite à cet épisode, Yves Leduc avait indiqué « avoir appris la leçon » et avoir fait son mea culpa auprès de la communauté.

Métaux Torngat invite les Premières Nations à devenir actionnaires

Emy-Jane Déry

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