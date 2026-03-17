Attention à vos mégots près de la baie de Sept-Îles

On savait déjà qu’un seul mégot de cigarette abandonné dans la nature pouvait contaminer jusqu’à 500 litres d’eau. Les résultats de l’étude de la Corporation de protection de l’environnement de SeptÎles (CPESI) sur la contamination spécifique de la baie de Sept-Îles par les mégots transportés par le réseau pluvial municipal ne prouvent pas hors de tout doute le lien entre les mégots et l’état de la baie, mais les fumeurs sont tout de même invités à en disposer de façon responsable.

« L’étude visait à vérifier si les mégots jetés en milieu urbain pouvaient être entraînés vers la baie par le ruissellement et ainsi engendrer de la contamination », rappelle la CPESI, par la voix d’Ines Mollaret, chargée des communications et de la philanthropie.

L’analyse d’échantillons d’eau à la sortie de conduites pluviales, la cartographie des zones les plus contaminées et le recensement des cendriers dans les lieux publics ont permis de documenter avec précision la situation.

Cependant, « les analyses d’eau ne permettent pas, à ce stade, de conclure de façon définitive à une contamination mesurable de la baie par les mégots via le réseau pluvial », indique-t-on.

Fumeurs, il y a tout de même place à l’amélioration. Les résultats d’un effort de quantification et de ramassage systématique des mégots dans différents secteurs sont sans équivoque : près de 12 733 mégots ont été récoltés au cours du projet, sans compter plusieurs kilogrammes de déchets.

La cartographie réalisée a pour sa part permis de révéler « des concentrations marquées dans certains secteurs », dont aux abords de l’hôpital, en tête des zones les plus contaminées. Les hôtels suivent de près.

« Ces résultats identifient clairement des secteurs prioritaires pour de futures interventions de sensibilisation par la CPESI », indique-t-on.

Les fumeurs ont eu leur mot à dire dans l’étude. Selon les sondages menés auprès de cette population, le geste de jeter un mégot au sol « relève souvent de l’habitude, plus que de l’absence de cendrier ».

L’état de propreté d’un lieu influence le geste, puisqu’un environnement déjà souillé augmentera la probabilité de jeter son mégot au sol. Inversement, les milieux propres invitent à adopter un comportement responsable.

« Ces données confirment que les normes sociales et l’aménagement des espaces publics constituent des leviers puissants pour réduire la pollution à la source”, peut-on lire dans le compte-rendu de l’étude réalisée avec l’appui financier du Programme interculturel communautaire (PIC) et du Port de Sept-Îles.

Même si la question scientifique initiale demeure partiellement ouverte, le projet a permis de « transformer une problématique diffuse en réalité mesurable ».

Ce portrait « clair » dictera certaines pistes d’intervention et la CPESI entend poursuivre les démarches pour réduire la pollution à la source en mobilisant le milieu.