L’hiver complique le chantier de l’ancien hôtel de ville de Sept-Îles

Les conditions hivernales difficiles expliquent en partie les retards qui s’accumulent sur le chantier de la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles.

C’est au début du mois de novembre que les travaux de démolition du bâtiment situé sur l’avenue De Quen se sont amorcés. Initialement, la Municipalité avait indiqué qu’ils seraient terminés en janvier.

Par contre, les conditions hivernales compliquent la tâche de l’entrepreneur. Comme le mentionne le Service des communications de la Ville de Sept-Îles, l’abondance de neige et le froid ont causé des retards. Par exemple, le chantier a dû être suspendu pendant quelques jours en raison du grand froid, qui empêchait le bon fonctionnement de la machinerie.

« Le sol gelé retarde également les travaux visant à retirer le revêtement d’asphalte sur une partie du terrain et à remblayer le trou laissé par la démolition du bâtiment. Ces travaux n’ont pas pu commencer avant le redoux de [la semaine dernière] », explique Amélie Robillard, conseillère en communication pour la municipalité.

La nature des travaux de démolition entre aussi en compte. Le bâtiment contenait de l’amiante, ce qui a nécessité certaines opérations supplémentaires pour sa décontamination.

« Une fois le bâtiment décontaminé et démoli, et les sols contaminés sortis du site, il reste à finaliser le broyage de la structure de béton. Le béton broyé doit être analysé par un laboratoire, afin de s’assurer que la granulométrie soit conforme, puisqu’il sera utilisé comme matériau de remblayage », indique Mme Robillard, par écrit.

Une fois ces étapes complétées, il restera à procéder au nivelage du site. C’est à la fin du mois de mars que les travaux devraient être menés à terme.

C’est l’entreprise Géniam qui s’en charge pour un montant de 937 365 $, taxes applicables en sus.

Pénalités

Le terrain de l’ancien hôtel de ville de Sept-Îles a été vendu au CISSS de la Côte-Nord pour la somme de 18,5 M$. Dans l’entente signée entre les deux parties en avril 2024, il était stipulé que les travaux de démolition devaient être réalisés avant le 12 janvier 2026. Dans le cas contraire, la municipalité s’exposait à une amende de 50 000 $ par mois. Par contre, il est possible que cette pénalité ne soit pas appliquée.

« À ce jour et compte tenu des circonstances hors de notre contrôle, les discussions que la Ville a avec le CISSS sont plutôt rassurantes à l’effet qu’il n’envisage pas pour l’instant appliquer la pénalité prévue à l’entente », écrit Amélie Robillard pour la Ville de Sept-Îles.

Le dossier de la démolition de l’hôtel de ville avait déjà engendré des frais supplémentaires pour les contribuables, l’automne dernier. Une poursuite judiciaire avait été déposée pour empêcher la démolition. Les frais d’avocat et ceux de l’entrepreneur, qui avait dû mobiliser et démobiliser ses employés, étaient de plus de 40 000 $.

Pour ce qui est de l’avenir du terrain de l’ancien hôtel de ville, c’est le CISSS qui en prendra possession. Le terrain sera d’abord clôturé, précise Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication pour le CISSS de la Côte-Nord. Par la suite, le terrain devrait servir d’espace de stationnement, dans le cadre du projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

Par contre, ce projet doit obtenir l’aval du gouvernement du Québec, avant d’aller de l’avant. La modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles est inscrite dans la phase « planification » du Plan québécois des infrastructures (PQI) depuis 2021. Il faudra attendre de voir le prochain budget du gouvernement du Québec, qui sera déposé le 18 mars, pour savoir si le projet ira de l’avant.