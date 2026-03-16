La Ville de Sept-Îles veut devenir partenaire d’un projet de parc solaire

L’énergie solaire a retenu l’attention lors de la séance du conseil de Sept-Îles du 16 mars. La municipalité a annoncé son intention de devenir partenaire d’un projet de parc solaire.

L’entreprise Développement Éolectric souhaite développer un parc de panneaux photovoltaïques et d’une centrale solaire sur le site de l’ancien terrain de golf, situé derrière les locaux de la SPCA.

Le projet sera déposé dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec d’un bloc de 300 mégawatts d’énergie solaire. La date limite pour déposer un projet est le 31 mars 2026. Les projets choisis par Hydro-Québec devront commencer à produire de l’énergie solaire en 2029.

Le projet de Développement Éolectric pourrait produire jusqu’à 18,5 mégawatts.

La Ville de Sept-Îles s’est engagée à prendre une participation dans le projet de 10 %, ce qui pourrait équivaloir à un investissement de 800 000 $.

C’est la première fois que la Ville de Sept-Îles s’associe à un projet énergétique. Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, y voit une occasion pour obtenir une source de revenus supplémentaire pour la municipalité. Il souligne également que « ce type de projet constitue une belle opportunité de développer chez nous une expertise technologique de pointe, en partenariat avec le Cégep de Sept-Îles, par exemple. »

Le projet d’Éolectric permettra de valoriser un site sous-utilisé et contaminé par la présence d’un ancien dépotoir. Ce lieu ne pourrait pas servir pour du développement résidentiel.

Développement Pek

Toujours lors de la séance du conseil, les élus ont également donné un appui au projet de parc solaire communautaire de Développement PEK. Les conseils de Uashat mak Mani-utenam et de Mashteuiatsh sont derrière cette initiative.

Le terrain ciblé est situé sur la rue Alban-Blanchard dans le secteur de la Pointe-Noire et le parc aurait une capacité de 4,9 MW.

https://lenord-cotier.com/2026/03/05/un-projet-de-parc-solaire-en-developpement-a-sept-iles/