Kraft Hockeyville : déception à Havre-Saint-Pierre

Par Sylvain Turcotte 2:47 PM - 16 mars 2026
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Photo Olivier Ménard-Logier

La patinoire de Scott, en Beauce, a été préférée à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre comme finaliste au Québec, dans le cadre du concours Kraft Hockeyville 2026.

Selon les calculs de Sandra Jomphe, qui est derrière la campagne de promotion de l’aréna situé en Minganie, l’aréna Denis-Perron aurait terminé en deuxième place.

Mme Jomphe se dit déçue, notamment par le fait qu’elle s’explique mal qu’une patinoire extérieure puisse avoir la chance de remporter le prix de 250 000 $ pour la rénovation de son lieu.

Une lettre doit être envoyée aux responsables du concours.

L’organisation de Kraft Hockeyville n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue à ce sujet. 

Sylvain Turcotte

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