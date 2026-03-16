Des projets pour 32,6 M$ en 2026 pour la Ville de Sept-Îles

Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté le programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2026, 2027 et 2028 qui projette des dépenses de plus de 107 M$.

Habituellement, le PTI est déposé au même moment que le budget. Les élus ont décidé de faire différemment cette année. Ils souhaitaient ainsi prendre le temps nécessaire afin d’étudier les différents projets.

« Avant d’adopter ce programme triennal d’immobilisations, nous avons pris le temps d’analyser rigoureusement l’ensemble des projets et des travaux à réaliser. Dans un contexte budgétaire exigeant, il nous apparaissait essentiel de planifier avec soin les priorités et de bien en évaluer l’impact sur les finances municipales », affirme le maire Benoit Méthot.

Pour l’année 2026, le programme prévoit la réalisation de 43 projets totalisant des investissements de 32,6 millions de dollars. Une partie importante sera consacrée à la construction du nouvel hôtel de ville, qui se poursuivra en 2027.

La construction d’un nouveau bâtiment de service au parc Bruno-Pauletto est également prévue. Cette infrastructure répondra ainsi aux besoins des utilisateurs des terrains de tennis, pickleball, volleyball de plage et football, ainsi qu’à ceux du camp de jour, en saison estivale.

Pour ce qui est de la voirie, 3,6 millions seront consacrés en 2026 à la réfection de chaussées, trottoirs et bordures, ainsi qu’au remplacement de ponceaux.

Du côté des travaux publics, des investissements de l’ordre de 3,7 millions de dollars sont prévus pour améliorer le réseau d’égout sanitaire, afin de réduire les bris sur la conduite de refoulement et les rejets d’eaux usées.

Financement

Environ 49% du coût des projets sera assumé par des contributions des partenaires. Par exemple, il y a la compensation du CISSS de la Côte-Nord pour la vente du terrain de l’ancien hôtel de ville. Le reste des sommes sera payé grâce à des emprunts à long terme, des excédents, des réserves financières et des subventions.

Plus de détails à venir.