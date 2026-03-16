Congé d’école à Sept-Îles et Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 5:28 AM - 16 mars 2026
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Il n'y a pas d'école à Sept-Îles et Port-Cartier pour ce lundi 16 mars. Photo Archives

La fin de semaine s’étirera d’une journée de plus pour les élèves. Les conditions météorologiques annoncées pour le 16 mars font en sorte que les cours sont suspendus dans les établissements d’enseignement pour la région de Sept-Îles et de Port-Cartier. 

Cette annonce touche les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire du Fer ainsi que l’éducation aux adultes et la formation professionelle pour les étbalissements de Sept-Îles, Gallix, Port-Cartier et Pentecôte.

Il en va de même pour l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, le Cégep de Sept-Îles et les écoles du secteur d’éducation d’ITUM (Manikanetish, Johnny Pilot, Tshishtheshinu et Centre Mitshapeu). 

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