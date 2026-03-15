Un incendie ravage une résidence de la rue Delanoë à Baie-Comeau

Une résidence de la rue Delanoë, à Baie-Comeau, a été la proie des flammes dimanche soir. L’incendie aurait été maîtrisé par les pompiers de la Ville au moment d’écrire ces lignes.

Selon une voisine des lieux, d’importants moyens auraient été déployés pour combattre le brasier. Des images diffusées sur les réseaux sociaux par un autre résident montreraient notamment des pompiers en train de déneiger une borne-fontaine à proximité, une opération qui aurait possiblement retardé l’alimentation en eau au début de l’intervention.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ampleur des dommages et les causes de l’incendie n’avaient pas encore été confirmées. le Journal Le Manic n’avait pas non plus obtenu de commentaire officiel des autorités.