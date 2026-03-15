Nos baleines à Montréal

Par Emelie Bernier 11:45 AM - 15 mars 2026 Initiative de journalisme local
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Portrait d'une baleine bleue. Jacques Gélineau.

Du 16 au 20 mars, le Cégep de Rosemont accueille la Semaine des Océans, une initiative à laquelle participe le Nord-Côtier Jacques Gélineau et qui mettra en valeur les mammifères marins du Saint-Laurent.

« Le but de cette semaine est d’émerveiller pour instruire, de faire connaître l’immense richesse de la biodiversité du Saint-Laurent et de sensibiliser le public à la nécessité de le protéger, lui et ses habitants », indique-t-on.

Outre sa participation à l’organisation, Jacques Gélineau présentera une exposition photo d’envergure. Le photographe, cinéaste et environnementaliste, rattaché à la station de recherche des îles Mingan, a réuni plusieurs de ses meilleurs clichés, mais également des vidéos et de la captation sonore. 

Le 17 mars, il animera l’atelier L’évolution et la phylogénie, une occasion de comprendre d’où viennent les mammifères marins, qui existent depuis quelques 50 à 60 millions d’années. L’accent sera mis sur « l’extraordinaire adaptation de ces animaux à leur milieu ». 

Une seconde conférence de Jacques Gélineau, Une aire marine à protéger pour un trésor à préserver, sera présentée deux fois. D’abord au Cégep le 18 mars, avec un panel d’experts composé de Pierre Bonneau, Noé Sardet, Thibaut Quinchon, Iolande Cadrin-Rossignol, Richard Sears (fondateur du Mics), Sébastien Blanchard (biologiste au Mics) et Alain Branchaud (directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada, section Québec).  

Puis le 21 mars au Planétarium, pour les Amis du Biodôme, avec Noé Sardet.

«Il devient urgent d’agir pour éviter que se poursuive la dégradation du milieu et des conditions d’existence des animaux qui l’habitent – ce qui inclut, en dernier ressort, l’homme : sa santé à lui aussi en dépend», indique Jacques Gélineau, fier de contribuer à sensibiliser la population québécoise aux enjeux qui menacent le Saint-Laurent.

Par ailleurs, on pourra notamment entendre l’artiste et audio-naturaliste Thibaut Quinchon qui présentera Résonances fluviales – Sonographie du Saint-Laurent le 18 mars 2026. Sa présentation se veut une ” invitation à réfléchir aux liens qui existent entre nos habitudes de consommation et le trafic maritime, ce dernier entraînant la pollution sonore qui affecte aujourd’hui le fleuve Saint-Laurent”.

Un atelier de Noé Sardet, Documenter le plancton, sera présenté le même jour.

Une projection spéciale de L’océan vu du cœur en présence de la réalisatrice, Iolande Cadrin-Rossignol, est aussi au programme. Pierre Bonneau, rédacteur en chef de la revue Nature sauvage, sera un autre des invités de la Semaine.

La « Semaine des océans» fait écho à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030). 

Kiosque, conférences et ateliers sont au menu de cette semaine foisonnante. La communauté collégiale et le grand public sont invités à participer aux activités de la semaine. L’entrée est libre et gratuite.

La conférence du 18 mai sera diffusée via ce lien dès 12h15.

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