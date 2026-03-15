La Loppet Rapido de Sept-Îles attire 122 fondeurs

Les conditions étaient réunies samedi pour la Loppet Rapido sur les pistes de ski de fond du Centre de plein air du Lac des Rapides. La météo et la participation étaient au rendez-vous.

Pas moins de 122 personnes ont pris l’un des différents départs, que ce soit en style classique ou en style patin.

Signe d’une belle relève, il y avait 51 jeunes. Les épreuves de 13 km ont été fort populaires avec 43 inscriptions.

« On a eu une participante de Montréal qui était en visite. Elle a su qu’il y avait une Loppet et elle était du 30 km. Elle n’avait jamais fait nos pistes et elle a tripé comme une folle. Elle a dit qu’elle amènerait du monde l’an prochain », a raconté Mario Landry.

Il a également mentionné que la belle température était de leur côté. Le froid du matin a permis d’avoir des conditions de pistes idéales.

« On mène une belle vie et on a eu une belle réponse des gens », a-t-il dit.

Dans ses remerciements, à l’endroit des bénévoles, des membres du CA et des partenaires, le président du Club Rapido, Mario Landry, a aussi souligné les participants. « C’est grâce à vous que la Loppet est vivante. »

Les résultats de la Loppet Rapido sont disponibles sur la page Facebook Club Rapido.