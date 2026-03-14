Un cocktail météo pour le 16 mars à Sept-Îles et Port-Cartier

Neige, rafales, visibilité nulle et pluie verglaçante, c’est ce qui est annoncée pour la journée de lundi, pour le secteur de Sept-Îles et Port-Cartier, par Environnement Canada.

En termes de chiffres, on parle de 15 à 20 centimètres de neige possibles et de rafales jusqu’à 70 kilomètres à l’heure.

Des conditions quirendront la visibilité presque nulle sous la neige forte et dans la poudrerie.

Environnement Canada émet également une période de pluie verglaçante possible dans son avis de tempête hivernale.

” Les précipitations débuteront sous forme de neige, puis se changeront graduellement en grésil ou en pluie verglaçante. De la pluie est attendue par la suite. La visibilité pourrait être subitement réduite à presque nulle par moments. Des retards dans les déplacements sont possibles. Des fermetures de routes sont possibles “, indique-t-on.