Un cocktail météo pour le 16 mars à Sept-Îles et Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 10:21 AM - 14 mars 2026
Temps de lecture :

archives Photo Johannie Gaudreault

Neige, rafales, visibilité nulle et pluie verglaçante, c’est ce qui est annoncée pour la journée de lundi, pour le secteur de Sept-Îles et Port-Cartier, par Environnement Canada. 

En termes de chiffres, on parle de 15 à 20 centimètres de neige possibles et de rafales jusqu’à 70 kilomètres à l’heure.

Des conditions quirendront la visibilité presque nulle sous la neige forte et dans la poudrerie.

Environnement Canada émet également une période de pluie verglaçante possible dans son avis de tempête hivernale.

” Les précipitations débuteront sous forme de neige, puis se changeront graduellement en grésil ou en pluie verglaçante. De la pluie est attendue par la suite. La visibilité pourrait être subitement réduite à presque nulle par moments. Des retards dans les déplacements sont possibles. Des fermetures de routes sont possibles “, indique-t-on. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Cégep de Sept-Îles lance son balado étudiant

Traverse Matane–Côte-Nord : l’horaire modifié samedi

La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles prend de l’expansion

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le Cégep de Sept-Îles lance son balado étudiant

Consulter la nouvelle
Actualité

Traverse Matane–Côte-Nord : l’horaire modifié samedi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord