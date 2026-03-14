Du rap au Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles

Loud, Francis Degranpré et Marie-Mai. Voici le trio de têtes d’affiche du 32e Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles.

Le rappeur québécois est la dernière tête d’affiche dévoilée par l’organisation du Vieux-Quai en Fête qui se déroulera du 16 au 19 juillet.

Loud sera de la fête le jeudi de l’événement.

La programmation complète avec les deux autres spectacles qui seront à l’horaire pour chacune des trois premières soirées de la 32e édition sera connue le 19 mars.

La prévente des passeports, en quantité limitée, se poursuit jusqu’à épuisement. Vous pouvez vous les procurer, au coût de 75 $, via le https://vieuxquaienfete.com/billets-et-tarifs/.