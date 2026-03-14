Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La Compagnie de Sept-Îles prend de l’expansion

La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles pourra voir grand avec ses opportunités de partenariats, mais elle pourra aussi aller de l’avant avec la diversification de son offre. Un montant de près de 1,3 M $ sera investi pour son projet d’automatisation et d’amélioration de ses installations, et également pour la croissance de sa production.

Une nouvelle ressource de 15 chambres en santé mentale à Sept-Îles

Un nouveau bâtiment sera construit à Sept-Îles afin d’offrir une nouvelle ressource intermédiaire en santé mentale.

Un jalon majeur pour le Port de Sept-Îles et la SFP Pointe-Noire

Le Port de Sept-Îles (PSI), la SFP Pointe-Noire ainsi que plusieurs partenaires soulignent le passage de la 100 millionième tonne (Mt) de minerai de fer transitant par leurs installations.

Maman et proche aidante

Sabrina Imbeault de Sept-Îles est la maman du petit Arthur Auger, 12 ans. Depuis sa naissance, elle est aussi sa proche aidante. Le Journal l’a rencontrée afin d’en savoir plus sur son quotidien de proche aidante à temps plein.

Vers une fusion des deux Centraide de la Côte-Nord

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Centraide Duplessis étudient actuellement la possibilité de fusionner afin de former une seule entité régionale, qui porterait le nom de Centraide Côte-Nord.

Le CISSS de la Côte-Nord dans sa meilleure posture financière depuis 11 ans

Après avoir dû absorber d’importantes compressions budgétaires l’an dernier, le CISSS de la Côte-Nord affirme se trouver aujourd’hui dans sa meilleure situation financière depuis plus d’une décennie.

Immigration | Des invitations octroyées à la Côte-Nord via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés

Depuis décembre 2025, ce sont 71 invitations qui ont été envoyées pour la Côte-Nord dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ).

Un nouveau camion autopompe pour Port-Cartier

La caserne du service incendie de Port-Cartier a récemment accueilli un nouveau résident, avec l’acquisition d’un nouveau camion autopompe.

Un quatrième départ en quatre ans au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre

Le directeur général de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle, a conclu une entente avec la municipalité lors de la séance du conseil municipal de lundi. Il quittera officiellement ses fonctions le 27 mars prochain.

Des Septiliennes enceintes continuent d’aller au gym

Bon pour la santé mentale et facilitant pour l’accouchement et le retour à la normale après l’arrivée de bébé : c’est ce que témoignent deux des femmes enceintes qui poursuivent leur entraînement au Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7). Au total, elles sont une dizaine à défiler dans le centre avec leur ventre rond, depuis son ouverture.