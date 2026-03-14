Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Sylvain Turcotte 7:00 AM - 14 mars 2026
Temps de lecture :

Sabrina Imbeault et Arthur, son fils de 12 ans dans son espace de jeux à la maison. Photo Nadia Dorval

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La Compagnie de Sept-Îles prend de l’expansion

La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles pourra voir grand avec ses opportunités de partenariats, mais elle pourra aussi aller de l’avant avec la diversification de son offre. Un montant de près de 1,3 M $ sera investi pour son projet d’automatisation et d’amélioration de ses installations, et également pour la croissance de sa production. 

La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles prend de l’expansion

Une nouvelle ressource de 15 chambres en santé mentale à Sept-Îles

Un nouveau bâtiment sera construit à Sept-Îles afin d’offrir une nouvelle ressource intermédiaire en santé mentale.

Une nouvelle ressource de 15 chambres en santé mentale à Sept-Îles

Un jalon majeur pour le Port de Sept-Îles et la SFP Pointe-Noire

Le Port de Sept-Îles (PSI), la SFP Pointe-Noire ainsi que plusieurs partenaires soulignent le passage de la 100 millionième tonne (Mt) de minerai de fer transitant par leurs installations.

Un jalon majeur pour le Port de Sept-Îles et la SFP Pointe-Noire

Maman et proche aidante

Sabrina Imbeault de Sept-Îles est la maman du petit Arthur Auger, 12 ans. Depuis sa naissance, elle est aussi sa proche aidante. Le Journal l’a rencontrée afin d’en savoir plus sur son quotidien de proche aidante à temps plein.

Maman et proche aidante

Vers une fusion des deux Centraide de la Côte-Nord

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Centraide Duplessis étudient actuellement la possibilité de fusionner afin de former une seule entité régionale, qui porterait le nom de Centraide Côte-Nord. 

Vers une fusion des deux Centraide de la Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord dans sa meilleure posture financière depuis 11 ans

Après avoir dû absorber d’importantes compressions budgétaires l’an dernier, le CISSS de la Côte-Nord affirme se trouver aujourd’hui dans sa meilleure situation financière depuis plus d’une décennie. 

Le CISSS de la Côte-Nord dans sa meilleure posture financière depuis 11 ans

Immigration | Des invitations octroyées à la Côte-Nord via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés

Depuis décembre 2025, ce sont 71 invitations qui ont été envoyées pour la Côte-Nord dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ).

Immigration | Des invitations octroyées à la Côte-Nord via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés

Un nouveau camion autopompe pour Port-Cartier

La caserne du service incendie de Port-Cartier a récemment accueilli un nouveau résident, avec l’acquisition d’un nouveau camion autopompe.

Un nouveau camion autopompe pour Port-Cartier

Un quatrième départ en quatre ans au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre

Le directeur général de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle, a conclu une entente avec la municipalité lors de la séance du conseil municipal de lundi. Il quittera officiellement ses fonctions le 27 mars prochain.

Un quatrième départ en quatre ans au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre

Des Septiliennes enceintes continuent d’aller au gym

Bon pour la santé mentale et facilitant pour l’accouchement et le retour à la normale après l’arrivée de bébé : c’est ce que témoignent deux des femmes enceintes qui poursuivent leur entraînement au Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7). Au total, elles sont une dizaine à défiler dans le centre avec leur ventre rond, depuis son ouverture.

Des Septiliennes enceintes continuent d’aller au gym

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Photo d’archives du mois | Il y a 100 ans, le chroniqueur nord-côtier Placide Vigneau nous quittait

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Emplois vedettes

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Chronique

Photo d’archives du mois | Il y a 100 ans, le chroniqueur nord-côtier Placide Vigneau nous quittait

Consulter la nouvelle
Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord