Une nouvelle ressource de 15 chambres en santé mentale à Sept-Îles

Un nouveau bâtiment sera construit à Sept-Îles afin d’offrir une nouvelle ressource intermédiaire en santé mentale.

C’est Les Ressources Le Relais et La Maisonnée Inc, une organisation de Sept-Îles œuvrant depuis plusieurs années auprès d’usagers semi-autonomes et non-automnes en santé mentale, qui est derrière ce projet évalué à plus de 4 M$.

La nouvelle ressource, qui comprendra 15 chambres, sera construite à côté du bâtiment de La Maisonnée, situé sur l’avenue De Quen. Ce site a été retenu en raison de la proximité avec l’hôpital et des ressources existantes. Cela permettra de faciliter la prestation des services et de centraliser les opérations.

Ce projet est dans les cartons de Gisèle Poitras, responsable de l’organisation, depuis près de trente ans. Ce type de ressource est important pour les personnes vivant avec des troubles de santé mentale.

« On veut qu’ils aient une place où ils auront un sentiment d’appartenance et où ils pourront échanger. Ils vont pouvoir vivre dans un endroit nouveau et moderne », indique Mme Poitras.

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution de 1,15 M$ de la Société du Plan Nord. Il est estimé que cette initiative renforcera la sécurité publique et améliorera l’accès à des services spécialisés pour les personnes vivant avec des troubles de santé mentale dans la communauté nordique.

« C’est un excellent projet. Il vient offrir des services à une clientèle qui a besoin de services adaptés. Ce type de ressource leur permet d’être encadrés, mais aussi de profiter de leur liberté et tout ça dans leur milieu de vie », affirme Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et députée de Duplessis.

Ce projet de ressource intermédiaire en santé mentale répond à une des priorités de la Société du Plan Nord qui est de contribuer à la vitalité des communautés.

« Souvent, les ressources intermédiaires et la santé mentale, ce sont des dossiers un peu oubliés et négligés. [Dans ce cas], on avait l’opportunité de faire une différence », explique Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord.

Nouveaux logements

Pour ce qui est du bâtiment du Relais, situé sur la rue Giasson, les usagers seront relocalisés et l’édifice fera l’objet d’importantes rénovations. Ses six logements seront ensuite offerts au marché locatif de Sept-Îles. Cette mise à disposition contribuera à assurer un revenu stable permettant la pérennité des services offerts par l’organisme.

« L’ajout de logements, ce n’est pas bénin. On va prendre tous les nouveaux logements qu’on est capable d’avoir. C’est une belle contribution pour notre société », a commenté le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.