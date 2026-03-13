La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles prend de l’expansion

La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles pourra voir grand avec ses opportunités de partenariats, mais elle pourra aussi aller de l’avant avec la diversification de son offre. Un montant de près de 1,3 M $ sera investi pour son projet d’automatisation et d’amélioration de ses installations, et également pour la croissance de sa production.

Parmi les projets, l’agrandissement de la partie servant au brassage et à la fermentation des différentes bières, mais aussi l’idée de lancer des bières sans alcool.

« On veut agrandir notre gamme », de dire Billy Dumas, copropriétaire de la microbrasserie de Sept-Îles, qui a ouvert ses portes en 2018.

Outre la bière sans alcool, des prêts à boire sont aussi dans ses intentions.

Avec cette expansion, La Compagnie pourra développer davantage de partenariats avec des organismes et entreprises, ce qu’elle s’empêchait de faire en raison de sa capacité de production.

” On va offrir plus de choix, plus d’opportunités aussi pour les Septiliens de vivre autre chose. Ça nous amène aussi à développer des projets corporatifs, donc des bières sur mesure, des fois avec du visuel sur mesure pour des événements, pour des organismes, pour des entreprises “, souligne Marie-Pier Johnson, la femme du trio de La Compagnie.

” Avec cet agrandissement-là, ça nous permet de développer aussi ce volet-là. On avait beaucoup de demandes. On n’était pas capable d’y répondre à cause de nos équipements. Tout était vendu déjà d’avance quasiment. C’est un très beau problème, mais avec ça, on développe davantage ce volet-là “, se réjouit-elle

Meilleure productivité

Les nouveaux équipements qui seront mis en place permettront d’encanner trois fois plus de bières à l’heure.

« On est rendu à un niveau assez mature pour prendre de l’expansion. Le point le plus critique au niveau de la productivité, c’est l’automatisation, puis la conformité. Ces investissements-là, qui sont assez majeurs pour nous autres, vont nous permettre de doubler la production la première année, peut-être même aller jusqu’à tripler », mentionne M. Dumas.

Ce projet d’expansion chiffré à 1,3 M$ est rendu possible grâce à un appui financier de 250 000 $ de la Société du Plan Nord et de 150 000 $ de la MRC de Sept-Rivières. Un prêt de 600 000 $ est accordé par Desjardins.

Les propriétaires de La Compagnie, qui détiennent aussi le Edgar Café Bar, injectent 285 000 $.

La réalisation de cette expansion devrait se faire sur un chantier d’un an, réalisé en trois étapes.

Par ailleurs, La Compagnie tient à ce que son offre reste hyper locale. « Rester Septilien, ça nous a toujours servi », indique Martin Demassieux, un des trois propriétaires.

« La Compagnie, c’est notre vision. C’est très Sept-Îles, Sept-Îles, Sept-Îles, puis on veut garder cette vision-là », assure Billy Dumas.

Les propriétaires de La Compagnie travaillent également à faire l’acquisition de la partie du bâtiment qu’ils occupent à l’arrière du Centre des congrès.

” Ce n’est pas encore fait, mais ce que ça va nous permettre, c’est d’être plus indépendant de toutes nos installations (terasse et décoration) “, avance Mme Johnson.

Le projet d’exansion, c’est..

– Automatisation des procédés de brassage

– Acquisition de nouveaux équipements, dont des cuves de fermentation et de maturation

– Installation d’une nouvelle ligne de mise en cannette entièrement automatisée>

– Modernisation de l’espace de production, incluant une nouvelle dalle en pente, des murs lavables, la reconfiguration des espaces de travail, et la mise à jour des systèmes électriques, de plomberie et de glycol

Ce qu’ils ont dit

” La Microbrasserie La compagnie, c’est une fierté locale […] C’est une expertise qui s’est développée chez nous. Ils (les propriétaires) mettent en valeur aussi le patrimoine par des noms qui donnent toutes ces lettres de noblesse à la région, mais qui mettent en perspective aussi l’histoire de la région. Et c’est aussi un lieu de rassemblement, pour la cohésion sociale ici, pour faire en sorte que les gens puissent se rassembler autour de bons produits locaux. Ils ont travaillé fort. Puis là, ça va se poursuivre.” – Kateri Champagne, députée de Duplessis

” C’est vraiment une belle contribution pour une expansion, la croissance d’une entreprise locale. C’est un peu notre image pour les touristes qui viennent ici. Je pense que c’est un beau modèle pour nos autres entrepreneurs, pour nos jeunes qui sont ici. ” – Benoit Méthot, maire de Sept-Îles