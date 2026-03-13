Des coups de feu tirés sur l’avenue Brochu à Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 9:19 AM - 13 mars 2026
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Les policiers étaient toujours présents près d'immeubles à logements de l'avenue Brochu, vendredi matin. Photo Emy-Jane Déry

Des coups de feu ont mené à une intervention policière sur l’avenue Brochu, à Sept-Îles, jeudi soir. 

La Sûreté du Québec indique que personne n’a été blessé. 

Les événements se sont produits à proximité d’immeubles à logements de l’avenue Brochu. Des trous de projectiles sont visibles à la fenêtre d’un appartement. 

Les enquêteurs des crimes majeurs menaient toujours des expertises sur les lieux, vendredi matin. 

Selon les premières constatations, l’événement pourrait être relié au crime organisé. La Sûreté du Québec n’était toutefois pas en mesure de le confirmer hors de tout doute pour l’instant. 

Les autorités n’ont pas souhaité émettre plus de détails, afin de ne pas nuire à l’enquête en cours. 

Personne n’a été arrêté dans l’affaire. 

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