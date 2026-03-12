Vers une fusion des deux Centraide de la Côte-Nord

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et Centraide Duplessis étudient actuellement la possibilité de fusionner afin de former une seule entité régionale, qui porterait le nom de Centraide Côte-Nord.

Les conseils d’administration de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan et de Centraide Duplessis consultent actuellement leurs membres respectifs. La proposition sera soumise au vote lors des assemblées générales extraordinaires, prévues le 24 mars pour Duplessis et le 25 mars pour Haute-Côte-Nord Manicouagan.

« Ce sont les membres qui ont le pouvoir de le faire », a rappelé le président de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Mathieu Pelletier, en précisant que l’officialisation du regroupement dépendra de leur approbation.

Le projet de regroupement survient après une période plus difficile pour Centraide Duplessis, marquée notamment par plusieurs changements à la direction. « On a eu beaucoup de roulement dans le poste de direction », a expliqué Annick Thibouthot, administratrice de l’organisme depuis 6 ans, ajoutant que la situation avait entraîné certains retards administratifs.

La directrice générale, Maryse Gagnon, entrée en poste en août 2025 affirme toutefois que la situation est maintenant stabilisée. « On veut prendre les bonnes décisions pour le bien de nos organismes », a-t-elle souligné. Centraide Duplessis a d’ailleurs perdu son statut d’organisme de bienfaisance.

Selon les représentants des deux organisations, cette réflexion s’inscrit dans une collaboration qui existe déjà depuis plusieurs années.

« Ça fait déjà plusieurs années que nos deux Centraide collaborent ensemble, puis plus précisément depuis septembre dernier, il y a des échanges chaque semaine dans le but de potentiellement bâtir le Centraide Côte-Nord à venir », a expliqué Mathieu Pelletier.

L’objectif principal serait de mutualiser certaines ressources afin d’assurer la pérennité des activités et de réduire les risques liés à la taille limitée des équipes.

« On est les deux plus petits Centraide à travers le réseau United Way Canada. Donc de se regrouper, ça vient éliminer notre plus gros risque de perte de main-d’œuvre. Quand on est une équipe d’une personne et qu’on la perd, ça devient assez difficile », a soutenu le président.

Des dons qui resteraient dans leur région

Les représentants ont toutefois insisté sur un point qui a suscité certaines inquiétudes lors des discussions avec les partenaires et donateurs : les fonds recueillis continueront d’être redistribués dans leur territoire d’origine.

« Chaque don qui va être prélevé dans chacune des deux régions va rester dans les deux régions », a affirmé clairement Mathieu Pelletier.

Pour garantir cet engagement, la future structure prévoirait notamment deux comités d’allocation des ressources, chacun responsable de son territoire.

Une gouvernance partagée

Si la fusion est approuvée, le nouvel organisme compterait un conseil d’administration composé de représentants des deux territoires, afin de maintenir un équilibre régional.

La proposition prévoit six administrateurs provenant du territoire de Duplessis et sept de Haute-Côte-Nord Manicouagan. Les administrateurs ont été choisis en fonction d’une matrice de compétences afin d’assurer une gouvernance solide, avec notamment des expertises en comptabilité, en droit, en ressources humaines et en communication.

Au niveau de la direction générale, Josée Mailloux de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan demeurerait directrice du nouvel organisme tandis que Maryse Gagnon prendrait en charge le secteur de Duplessis.

Les dirigeants estiment que la création d’une entité régionale pourrait renforcer leur capacité à soutenir les organismes et à poursuivre le développement communautaire sur la Côte-Nord.

Si les membres donnent leur feu vert à la fin du mois de mars, la création de Centraide Côte-Nord sera officialisée.