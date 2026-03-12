Un nouveau camion autopompe pour Port-Cartier

La caserne du service incendie de Port-Cartier a récemment accueilli un nouveau résident, avec l’acquisition d’un nouveau camion autopompe.

Mis en service officiellement le 27 janvier dernier, il remplace un autre véhicule autopompe qui était utilisé depuis 1999.

Plusieurs facteurs expliquent ce besoin de changement dans la flotte de la brigade incendie. L’ancien camion autopompe avait été acquis à une époque où il y avait des policiers-pompiers à Port-Cartier.

« Le camion avait été acheté pour répondre aux besoins des policiers-pompiers. C’est évident qu’en 25 ans, il y a eu des avancées significatives au niveau des services incendies. Il y a l’automatisation pour les opérations des autopompes, le rangement du matériel et la façon dont les cabines sont conçues », explique David Lamarre, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Port-Cartier.

L’entretien du véhicule autopompe de 1999 commençait à présenter de sérieux enjeux. Il arrivait à la fin de sa durée de vie utile, après plus de 25 ans d’opération. Il fallait composer avec des bris occasionnels. Il y avait donc une probabilité que le véhicule subisse un ennui mécanique, alors qu’il se rendait sur un appel. C’est d’ailleurs déjà arrivé que l’autopompe subisse un bris, lors du retour en caserne, après une intervention, affirme David Lamarre.

Afin de remédier à la situation, un nouveau camion autopompe a été acquis par la Ville de Port-Cartier. Un investissement de 1 138 000 $ a été nécessaire.

« Cette nouvelle autopompe est mieux adaptée aux réalités actuelles du territoire et contribue à renforcer la protection de la population, ainsi que la sécurité de nos équipes », souligne le directeur du Service de sécurité incendie.

Acquise auprès de Technofeu, entreprise spécialisée dans les véhicules d’urgence, la nouvelle autopompe offre des capacités opérationnelles améliorées. Elle est notamment dotée d’un réservoir de 4 730 litres, assurant une meilleure autonomie lors des interventions, en plus d’une conception favorisant l’ergonomie, l’efficacité des manœuvres et la sécurité des pompiers.

Le nouveau véhicule est également mieux adapté pour les mécaniciens qui devront en assurer l’entretien. Il y a des points d’accès qui faciliteront le travail.

Le camion autopompe aura une durée de vie d’au moins 25 ans.

Pour les pompiers de Port-Cartier, la venue de ce nouveau camion amène beaucoup de fierté, selon le directeur. Il y voit même un outil d’attraction et de rétention, étant donné que les pompiers pourront travailler avec un actif moderne et bien adapté aux besoins d’un service incendie.

« Les pompiers avaient hâte de travailler avec ce véhicule », dit David Lamarre.

De la formation auprès des pompiers et une période d’adaptation ont été nécessaires pour intégrer le nouveau véhicule, mis en service à la fin janvier, mais tout se déroule bien jusqu’à maintenant.

« L’équipe du service incendie et la Ville sont bien fières de cette acquisition », conclut-il.

Une nouvelle entente pour le service de premier répondant

Le service incendie de Port-Cartier et Santé Québec ont récemment signé une nouvelle entente d’une durée de trois ans pour la poursuite du service de premier répondant. Elle comprend un financement de 46 046 $ annuellement.

C’est un bilan positif que tire le directeur du service incendie de Port-Cartier, David Lamarre, à la suite de l’instauration du service de premier répondant.

Depuis novembre 2023, les pompiers de Port-Cartier ont intégré la chaîne de soins préhospitaliers d’urgence en tant que premier répondant.

« Normalement, les pompiers vont intervenir principalement sur des incendies ou des accidents. [Être premier répondant] c’est une facette différente où on va intervenir avec les ambulanciers », explique David Lamarre.

David Lamarre, directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Port-Cartier Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les pompiers interviennent sur des urgences vitales, par exemple un arrêt cardiorespiratoire ou à un choc anaphylactique. Il est important de préciser que les pompiers ne viennent pas remplacer les ambulanciers.

« Lorsqu’un appel d’urgence rentre, parfois, on peut être capable d’arriver un peu avant les ambulanciers. Cela permet d’assurer une prise en charge plus rapide », dit-il. « Chaque minute qui passe réduit de 7 % à 10 % les chances de survie d’une personne. Si on est capable de sauver seulement une minute, déjà là, les chances sont meilleures pour une personne en arrêt cardiorespiratoire. »

Initialement, une soixantaine d’appels étaient anticipés en lien avec ce nouveau service. Avec maintenant deux ans en fonction, le nombre d’appels est de 25 à 30 annuellement.

« Le total global d’appels au service de sécurité incendie de Port-Cartier est entre 150 et 180, plus les appels de premier répondant », dit M. Lamarre.