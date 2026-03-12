Suspension des cours pour le CSS du Fer

En raison des conditions météorologiques, les cours sont suspendus pour la journée pour les écoles du Centre de services scolaire du Fer.

Cette mesure s’applique pour l’ensemble de leurs établissements des secteurs de Sept-Îles/Gallix et Port-Cartier/Pentecôte.

Les services de garde demeurent ouverts, précise le CSS du Fer.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale, on prévoit une accumulation totale de 30 à 40 centimètres de neige sur une période de 24 heures. La prudence est de mise avec des vents forts soufflant entre 60 et 80 kilomètres à l’heure.