Le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles dévoile une première invitée

Un premier nom est annoncé par l’organisation du Vieux-Quai en Fête Alouette en vue de la 32e édition. Il s’agit de Marie-Mai, qui foulera la scène pour l’événement musical, familial et festif au calendrier du 16 au 19 juillet à Sept-Îles.

Ce dévoilement des artistes à la programmation se fera au rythme d’un par jour.

Marie-Mai sera en spectacle le vendredi 17 juillet.

L’organisation du Vieux-Quai en Fête lance également du coup la prévente, et ce, sur trois jours, au coût de 75 $, en exclusivité.

Les festivaliers peuvent profiter du tarif de lancement, en nombre limité pour les billets, via le https://vieuxquaienfete.com/billets-et-tarifs/.