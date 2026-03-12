La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles lance une loterie pour contribuer à diverses demandes

Par Sylvain Turcotte 4:16 PM - 12 mars 2026
Plan de l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Inspirée par d’autres fondations hospitalières en province, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a récemment lancé une nouvelle loterie. 

Le premier tirage de cette nouvelle campagne de financement, la loto du 6 de cœur, se fera le 18 mars, journée du dépôt du budget du gouvernement du Québec. 

L’Hôpital de Sept-Îles espère d’ailleurs une enveloppe pour aller de l’avant avec la modernisation de ses installations.

La Fondation Santé Outaouais a lancé une campagne du genre il y a un an et son lot progressif est actuellement rendu à près de 1,5 M$.  

Accessible

La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a décidé d’embarquer elle aussi dans le concept.

Sa loterie 6 de cœur est accessible à tous avec un lot hebdomadaire et un lot progressif. Les forfaits varient entre 10 et 100 $. 

« On a décidé d’embarquer dans la vague en voyant la Fondation Santé Outaouais avec leur gros lot progressif de plus d’un million », de dire Guy Couture, directeur de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. 

Il assure que ce n’est pas pour faire compétition à la loterie de l’Élyme. La Fondation a d’ailleurs contribué à mettre au monde la maison de soins palliatifs de Sept-Îles.

La loterie 6 de cœur vise à donner quelque chose en retour aux participants, au lieu des simples déductions à la source 

« C’était de trouver une façon d’être créatif et de sortir du lot », mentionne M. Couture. Parmi les activités de financement de la Fondation, il y a notamment la Soirée Scotch, le Grand McDon, la Journée Golf et la Loto Fondation (crédits-voyages).

 La Fondation a investi 5 000 $ dans le lot progressif pour la mise de départ « pour que cela soit attractif au début », dit-il. 

Les retombées de la loterie serviront à répondre aux différents besoins du milieu de la santé.

La Fondation soutient également le Centre jeunesse et la santé mentale externe.Elle souhaite être prête à répondre aux demandes des gestionnaires si l’hôpital de Sept-Îles à l’aval pour y aller de sa modernisation, selon sa mission. 

En 2025, la Fondation a contribué pour 750 000 $ dans les projets de l’Hôpital de Sept-Îles, dont 500 000 $ pour la cure de rajeunissement de l’unité de pédiatrie. Son ouverture officielle est prévue d’ici un mois. 

Pour vous procurer des billets de la loterie 6 de cœur : https://fondationsept-iles.cell5050.com/. 

