Formation en chasse : plus de 1 400 personnes formées sur la Côte-Nord en 2025

L’intérêt pour la chasse demeure bien présent sur la Côte-Nord. En 2025, 1 429 personnes ont suivi une formation offerte par Sécurité nature, dans une année record à l’échelle du Québec. La région se distingue aussi par une plus forte proportion de femmes et de jeunes parmi les participants.

Sécurité nature, la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs dresse un bilan positif de ses formations dans la région pour 2025.

Au total, 1 429 personnes ont été formées sur la Côte-Nord, contribuant à une année record au Québec avec près de 63 000 participants.

La région se démarque notamment par la présence accrue de femmes et de jeunes dans les formations. Les femmes représentent près de 36 % des participants au cours d’initiation à la chasse avec arme à feu, tandis que les jeunes comptent pour 26 %, des proportions supérieures aux moyennes provinciales, établies respectivement à 29 % et 23 %.

Au total, 680 participants nord-côtiers ont suivi une formation en ligne, notamment les cours d’initiation à la chasse avec arme à feu ou avec arc ou arbalète.

Les formations en classe demeurent également très courues. 749 personnes ont suivi un cours offert dans la région en 2025. Le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu a accueilli 718 participants, tandis que 31 personnes ont suivi la formation portant sur les armes à feu à autorisation restreinte.

Ces formations ont été dispensées lors de 37 séances à travers la Côte-Nord, grâce à l’implication de 18 moniteurs bénévoles.

« Les dix-huit moniteurs(trices) ont donné plus de trente cours et ainsi formé plus de sept cents personnes sur notre vaste territoire où la chasse occupe une place de choix parmi les activités pratiquées », souligne André Boulianne, responsable régional de la formation pour la Côte-Nord.

Sur la Côte-Nord, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs regroupe 10 associations membres, qui contribuent à promouvoir la pratique responsable de la chasse et de la pêche dans la région.