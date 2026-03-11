Ville de Sept-Îles : Météo 1 Patinoires 0

La saison de certaines patinoires de Sept-Îles est terminée. La météo des derniers jours et le temps doux ont eu raison de quelques surfaces glacées extérieures.

Les patinoires du Centre La Chapelle (Canton Arnaud), du Centre Roger-Smith (Clarke City) et du Centre communautaire de Gallix sont fermées pour la saison.

Celles de Camille-Marcoux et de Bois-Joli sont toujours accessibles. Pour les autres installations, elles sont actuellement « fermées temporairement, jusqu’à amélioration ou détérioration de la situation », indique la Ville de Sept-Îles.

Les différentes glissades demeurent ouvertes pour l’instant.