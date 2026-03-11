Un quatrième départ en quatre ans au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre

Le directeur général de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle, a conclu une entente avec la municipalité lors de la séance du conseil municipal de lundi. Il quittera officiellement ses fonctions le 27 mars prochain.

Cette démission survient dans un contexte où la stabilité administrative de la municipalité est remise en question. Selon le rapport d’audit de performance sur la préparation municipale aux sinistres, publié le 10 mars par la Commission municipale du Québec, l’instabilité au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre a un impact négatif sur la coordination du plan de sécurité civile.

Au cours des quatre dernières années, trois autres directeurs généraux ont quitté leurs fonctions, ce qui porte à quatre le nombre de départs à la tête de l’administration municipale, durant cette période.

Pas d’inquiétude, selon le maire

Le maire de Havre-Saint-Pierre, André Thériault, assure toutefois que la Municipalité est prête à gérer la transition. Les démarches pour combler le poste seront amorcées rapidement.

D’ici là, Laura Mansbridge, directrice générale adjointe, assurera l’intérim.

Malgré cette nouvelle démission, le maire affirme ne pas être préoccupé par la capacité de la municipalité à poursuivre la mise en œuvre de ses mesures de sécurité civile.

« Non, ça ne m’inquiète pas, parce que je pense que le prochain directeur général va être ici pour plus longtemps », dit-il.

Questionné sur les départs successifs à ce poste au cours des dernières années, M. Thériault demeure prudent.

« C’est sûr que les premiers départs, moi je n’étais pas à la mairie alors je ne peux pas répondre à ça », souligne-t-il. « Le départ actuel, c’est une démission légitime », conclut-il.

Un départ crève-cœur

Bien qu’une entente de confidentialité l’empêche de commenter précisément les circonstances entourant son départ, Olivier Lacelle affirme quitter ses fonctions avec beaucoup d’émotion.

« Ça n’a pas été une décision facile honnêtement », explique-t-il, précisant qu’il s’est rapidement senti chez lui à son arrivée en Minganie. « Ils m’ont vraiment bien accueilli [la population]. »

Toujours attiré par le milieu municipal

Pour la suite de sa carrière, Olivier Lacelle indique vouloir poursuivre son parcours dans le monde municipal.

« Au niveau de la nature de l’emploi, j’adore le milieu municipal, je suis vraiment sur mon X comme on dit », lance M. Lacelle. « Je dis un peu à la blague à mes amis que la seule chose qui pourrait me sortir du milieu municipal, c’est si on me recrute en politique », affirme-t-il.

Celui qui quittera son poste d’ici la fin du mois n’exclut pas non plus de revenir dans la région.

« Je vais revenir c’est sûr, l’été pendant les vacances ou de longues fins de semaine pour voir des amis », dit-il. « Ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir. »