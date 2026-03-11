Tempête à venir : des fermetures anticipées à Sept-Îles et Port-Cartier

En vue des flocons qui commenceront à tomber mercredi soir dans la région de Sept-Îles et Port-Cartier, le Cégep de Sept-Îles a déjà annoncé que les cours seront suspendus jeudi.

« Considérant les alertes météorologiques en vigueur sur les différentes plateformes d’information, tous les cours seront suspendus pour la journée au Cégep, demain le jeudi 12 mars 2026, tant au secteur régulier qu’à la formation continue », a annoncé l’établissement sur ses réseaux sociaux.

Les cours en ligne seront maintenus et le Cégep demeurera accessible.

ITUM a annoncé la suspension des cours pour jeudi, dans ses établissements scolaires.

Du côté du Centre de services scolaire du Fer, la décision officielle ne sera rendue que jeudi matin, 6 h, a fait savoir le directeur général, Marc-André Masse.

Plus à l’ouest, le Centre de service scolaire de l’Estuaire, qui s’étend de Tadoussac à Baie-Trinité, avait préventivement fermé les écoles dès mercredi matin.

Les différents CPE de Sept-Îles ont demandé la collaboration des parents pour rapidement signaler l’absence de leur enfant et ainsi mieux planifier la journée de jeudi, en matière de personnel requis. Ils ont également prévenu que des fermetures hâtives pourraient avoir lieu, en fonction des conditions météorologiques.

L’Aluminerie Alouette a recommandé à son personnel administratif d’opter pour le télétravail jeudi.

« Les employés travaillant sur les horaires continus, de même que les employés d’entretien, incluant la supervision, la planification et le support technique, sont priés de rester attentifs aux communications supplémentaires qui pourraient être requises », a ajouté l’aluminerie sur ses réseaux sociaux.

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire abonde dans le même sens.

« Nous surveillons activement l’évolution des prévisions météorologiques en collaboration avec les autorités compétentes, notamment le ministère des Transports », a indiqué la SFPPN, qui recommande aussi le télétravail pour le personnel administratif, tout en surveillant une potentielle fermeture de la route qui pourrait affecter les employés travaillant sur les horaires continus, ainsi que les employés de la maintenance, incluant la supervision et la planification.