Leyia Chiasson a son billet pour les Championnats panaméricains

L’excellente saison de Leyia Chiasson sur les tatamis se poursuit. La judoka de Sept-Îles a assuré sa qualification pour les Championnats panaméricains de la catégorie cadet, en décrochant l’or chez les U18 à Edmonton.

Leyia Chiasson s’est imposée chez les U18, moins 52 kg, au Edmonton International en fin de semaine.

Sa première place lui assure une participation aux Championnats panaméricains qui auront lieu à Guayaquil, en Équateur, du 28 au 30 avril

La Septilienne a également bien fait chez les Seniors, lors de la compétition en Alberta, remportant la médaille de bronze.

L’athlète de l’Académie de judo de Sept-Îles poursuit sa tournée dans l’ouest du pays. Elle prend part, cette fin de semaine, au Pacific International de Richmond, en Colombie-Britannique.

Depuis le début de la saison, Leyia Chiasson a été décorée de l’or à sept reprises, en plus de remporter trois médailles de bronze.