Leyia Chiasson a son billet pour les Championnats panaméricains

Par Sylvain Turcotte 6:45 PM - 11 mars 2026
Temps de lecture :

Deux médailles pour la Septilienne Leyia Chiasson au Edmonton International, dont celle d’or chez les U18, moins 52 kg, qui lui assure sa qualification pour les Championnats panaméricains cadets. Photo courtoisie

L’excellente saison de Leyia Chiasson sur les tatamis se poursuit. La judoka de Sept-Îles a assuré sa qualification pour les Championnats panaméricains de la catégorie cadet, en décrochant l’or chez les U18 à Edmonton. 

Leyia Chiasson s’est imposée chez les U18, moins 52 kg, au Edmonton International en fin de semaine.

Sa première place lui assure une participation aux Championnats panaméricains qui auront lieu à Guayaquil, en Équateur, du 28 au 30 avril

La Septilienne a également bien fait chez les Seniors, lors de la compétition en Alberta, remportant la médaille de bronze. 

L’athlète de l’Académie de judo de Sept-Îles poursuit sa tournée dans l’ouest du pays. Elle prend part, cette fin de semaine, au Pacific International de Richmond, en Colombie-Britannique.

Depuis le début de la saison, Leyia Chiasson a été décorée de l’or à sept reprises, en plus de remporter trois médailles de bronze.

