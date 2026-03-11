Les caribous de Matimekush-Lac-John seront servis à la communauté d’ITUM

Par Emelie Bernier 2:43 PM - 11 mars 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

La viande dépecée a été entreposée dans des congélateurs de la communauté en attendant d’être préparée lors des makushams. Courtoisie

La récente chasse communautaire aux caribous sur le territoire de la nation innue de Matimekush-Lac-John et à laquelle ont participé des chasseurs de Uashat mak Mani-utenam permettra d’offrir des repas communautaires traditionnels.

Le bureau politique d’ITUM a annoncé via ses réseaux sociaux que deux repas communautaires auront lieu prochainement pour honorer les animaux récoltés en février, et ce, dans chacun des pôles de la communauté.

Cette formule a été choisie cette année plutôt que la distribution individuelle, souligne André Michel, biologiste et expert caribou de la nation.

« Aucune viande n’a été donnée, mais presque tout a été dépecé et congelé. Il en reste encore une dizaine à dépecer », indique-t-il.

L’abondance de viande a dépassé la capacité des congélateurs communautaires. L’utilisation d’un van réfrigéré a été nécessaire.

Les deux soupers communautaires prévus ne seront pas les seuls moments où la viande sera servie.

Des makushams (célébrations festives traditionnelles) sont prévus à la fête des Mères, à la fête des Pères ainsi que le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones. Les détails des événements à venir seront transmis aux membres de la communauté. Les aînés dans l’impossibilité de se déplacer pourront également recevoir un repas à domicile.

Rien ne se perd

On a pris grand soin de récupérer toutes les parties des animaux pouvant l’être, notamment les peaux, qui serviront à un projet  de tannage et de transformation, les bois, la graisse, les os et même les sabots.

Paul-Émile Gabriel a demandé à récupérer ces derniers, qu’il entend valoriser en créant des jouets, comme des bilboquets, et des instruments traditionnels.

« Je travaille avec des outils que nos ancêtres utilisaient pour nettoyer la peau, travailler les os. Les hochets sont un instrument de musique spirituel et sont fabriqués avec les sabots. »

Ceux-ci, dûment bouillis, deviennent caoutchouteux et malléables, explique-t-il.

Les os qui rattachent le sabot à la patte serviront quant à eux à faire des bilboquets.

M. Gabriel apprendra les techniques en le faisant.

« Ce sera ma première fois, les hochets. Ce sont des choses que je veux faire moi-même. Si des aînés veulent m’aider, je suis ouvert. Ce travail-là est long. Moi, ça me permet de m’occuper, de travailler sur la patience, ce qui va se répercuter dans mes relations, dans ma vie professionnelle. Ça fait partie de la guérison personnelle. » 

Il souhaite partager son apprentissage avec les membres des communautés de la Côte-Nord.

« Je veux faire des ateliers un peu partout sur la Côte-Nord, j’en ai déjà fait », dit-il.

Il travaillera au Centre culturel Tshissenitamun Mitshuap de Maliotenam pour préparer les matériaux.

« Il faut faire bouillir les os et les sabots sur plusieurs heures », explique-t-il.

C’est aussi au centre culturel qu’a été réalisé le dépeçage des animaux.

Apprendre le dépeçage à l’école

Les élèves des quatre écoles de la communauté pourront être initiés au dépeçage du Atiku, animal emblématique de la nation innue.

« Ils ont donné un caribou entier à chacune des écoles », explique André Michel.

Ces apprentissages sont essentiels pour préserver le lien entre les jeunes de la communauté et l’animal emblématique de la nation innue, estime-t-on. 

Chasse communautaire au caribou et intervention de la Faune : une enquête est en cours

Caribou: une chasse communautaire autochtone sème la controverse

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un quatrième départ en quatre ans au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre

Ville de Sept-Îles : Météo 1 Patinoires 0

Féminicides : Yves Montigny réagit au geste posé devant son bureau

Emplois vedettes

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un quatrième départ en quatre ans au poste de directeur général à Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Ville de Sept-Îles : Météo 1 Patinoires 0

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 mars 2026

RELÂCHE 2026: CONCOURS POUR LES JEUNES

Participer