Immigration | Des invitations octroyées à la Côte-Nord via le Programme de sélection des travailleurs qualifiés

Depuis décembre 2025, ce sont 71 invitations qui ont été envoyées pour la Côte-Nord dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ).

Ce programme est destiné à des personnes en séjour temporaire qui habitent dans la région et souhaitent accéder à la résidence permanente.

Les deux députés de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny, se réjouissent des invitations obtenues.

« En ciblant des personnes déjà installées ici, le programme de sélection des travailleurs qualifiés s’impose comme un programme efficace pour soutenir notre région et favoriser un établissement durable des personnes ayant choisi la Côte-Nord pour y vivre », affirme la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) a été mis en place à la suite de l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). La disparition du PEQ a été dénoncée par de nombreux intervenants nord-côtiers, tels que l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord et des chambres de commerce de la région.

Par voie de communiqué, le gouvernement indique que le PSTQ est un programme mieux adapté aux besoins de main-d’œuvre du Québec et aux réalités régionales. 60 % des personnes sélectionnées dans le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) résidaient sur l’île de Montréal, en raison de son fonctionnement basé sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». Ainsi, pour la Côte-Nord, lors des trois vagues mensuelles d’invitations, le nombre de personnes invitées dans le PSTQ dépasse le nombre de requérants principaux sélectionnés dans le PEQ pour toute l’année 2024, qui se situait à 67.

Les deux élus nord-côtiers estiment que le programme de sélection des travailleurs qualifiés favorisera une région comme celle de la Côte-Nord.

« La régionalisation de l’immigration est une occasion réelle pour nos régions de se développer et de répondre à leurs besoins de main-d’œuvre. Avec le nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés, le Québec se dote d’outils plus adaptés pour attirer des personnes qui souhaitent non seulement travailler ici, mais aussi s’enraciner durablement dans nos communautés », commente Yves Montigny, député de René-Lévesque.