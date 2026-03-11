Les écoles de Tadoussac à Baie-Trinité ont fermé de manière préventive mercredi matin, tandis que les premiers flocons se faisaient toujours attendre à Sept-Îles et en Minganie.

« Ce n’est sans doute rien que vous n’avez pas déjà vu », décrit Nicolas Lessard, météorologue chez MétéoMédia. « Il faut juste redoubler de prudence, mais ce n’est pas la tempête du siècle non plus. »

Contrairement à ailleurs au Québec, la Côte-Nord ne recevra pas de précipitations sous forme de pluie verglaçante, ce qui a fait faire à certains experts des comparatifs avec la crise du verglas de 1998, au cours des derniers jours.

« Vous êtes vraiment du côté du secteur froid de la dépression. Donc on ne parle pas de verglas, de pluie, de grésil, mais vraiment de neige, neige », affirme M. Lessard, pour qui ce type de comparaison est un peu exagérée, même pour le sud du Québec.

Selon les secteurs, la Côte-Nord pourrait recevoir jusqu’à 40 cm de neige d’ici jeudi après-midi.

Les forts vents ne seront toutefois pas à négliger, prévient le météorologue.

« Ce qui est un peu plus dangereux, c’est le mélange de ces averses de neige au vent. On parle de rafale de 70-80 km/h (…) ça peut donner des conditions de poudreries et réduire la visibilité sur les routes ».

Selon les radars, on ne parle pas de la dernière grosse bordée de la saison. Le temps froid risque de demeurer d’ici la fin du mois de mars, ce qui fait en sorte que les précipitations éventuelles tomberaient sous forme de neige.