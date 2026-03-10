Une édition officielle pour le Triathlon des Neiges du Lac des Rapides de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 3:00 PM - 10 mars 2026
Temps de lecture :

Raquette, ski de fond et vélo (fatbike) attendent les participants pour le Triathlon des Neiges du Lac des Rapides de Sept-Îles. Photo Jérôme Casanova

Après une édition test l’an passé, l’organisation du Triathlon des Neiges du Lac des Rapides de Sept-Îles rend ça officiel pour 2026. Il ne reste qu’à souhaiter que la météo soit au rendez-vous. 

La première édition est prévue le 22 mars, question de ne pas entrer en conflit avec la Loppet Rapido, au calendrier le 14 mars.

« L’année dernière, on a évalué la faisabilité et l’engouement (une douzaine de participants). Cette année, on est officiel et on demeure festif », a fait savoir François Vincent, un des bénévoles du Triathlon des Neiges du Lac des Rapides. 

Les participants enchaîneront trois disciplines, soit le ski de fond (classique, patin ou skiathlon), le vélo sur neige (fatbike) et la course en raquette.

Il est possible de le faire individuellement ou en équipe de deux ou trois personnes. 

L’événement se déroulera dans un esprit participatif, festif et convivial. Il n’y aura pas de classement. Le temps total du parcours de chacun des participants sera affiché en ordre alphabétique. 

Le parcours « long » est de 11 km de ski (2 tours), 8,5 km de vélo et 3,5 km de raquette. Celui « court » compte 5,5 km de ski, 4,25 km de vélo et 1,75 km de raquette.

Il n’y a aucun coût d’inscription, mais les participants doivent acquitter les droits d’accès (billet journalier) du Club Rapido (ski de fond) et du Club Norcyle (vélo). Les personnes membres de ces organismes n’ont rien à défrayer. 

L’organisation du Triathlon des Neiges du Lac des Rapides se dit heureuse de la belle entente entre les trois communautés, incluant celle du Club de course de trail.

Pour les informations à venir : Facebook – Les Amis du Rapido. 

Les participants auront 5,5 ou 11 km à skier, selon le parcours de leur inscription. Photo Jérôme Casanova

Le vélo sera la deuxième discipline du Triathlon des Neiges. Photo Jérôme Casanova

