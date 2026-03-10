Qlub demande à Québec de quitter les réseaux sociaux

La plateforme sociale québécoise Qlub lance une pétition afin de demander au gouvernement du Québec de cesser de publier ses communications officielles sur les réseaux sociaux étrangers. L’entreprise souhaite que l’État adopte plutôt une approche qu’elle juge plus cohérente en matière de souveraineté numérique et qu’il privilégie des plateformes locales afin de soutenir l’écosystème médiatique québécois.

L’initiative survient dans la foulée de propos tenus récemment par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, celui-ci a dénoncé la décision de Radio-Canada de rendre certains contenus accessibles sur la plateforme Prime Video.

Pour Qlub, la présence des institutions publiques sur des plateformes étrangères contribue à détourner des revenus publicitaires qui pourraient autrement soutenir les médias d’ici. L’entreprise estime que cette situation fragilise l’information locale et la viabilité financière de plusieurs organisations médiatiques québécoises.

« Le gouvernement continue d’alimenter l’ogre qui appauvrit notre culture et notre information locale en s’accaparant les revenus publicitaires nécessaires à la survie de nos médias locaux », affirme le PDG et cofondateur de Qlub, Philippe Larose Cadieux.

Selon lui, les institutions publiques devraient plutôt montrer l’exemple en privilégiant des plateformes de communication locales et souveraines. « Les institutions publiques devraient donner l’exemple en privilégiant des plateformes de communication locales et souveraines qui favorisent la pérennité de l’écosystème médiatique québécois », ajoute-t-il, en soulignant l’importance de conserver ces revenus afin de permettre aux médias de continuer à informer la population.

Les signatures recueillies dans le cadre de cette pétition seront transmises au gouvernement du Québec afin de démontrer l’appui citoyen à cette démarche et d’inciter l’État à poser des gestes concrets.

Qlub se présente comme un réseau social québécois conçu pour rassembler citoyens, organisations et communautés autour de l’information locale dans un espace numérique qu’il décrit comme souverain, éthique et sans algorithmes publicitaires.