L’organisation de la Loppet Rapido de Sept-Îles est prête pour la tempête hivernale

Par Sylvain Turcotte 2:14 PM - 10 mars 2026
Temps de lecture :

Les sentiers du Club de ski de fond Rapido étaient en bonnes conditions au lendemain du redoux et des précipitations. Photo courtoisie

Les fondeurs se laissent désirer à l’approche de l’édition 2026 du Loppet Rapido au calendrier pour ce samedi 14 mars. Les organisateurs assurent que les conditions de pistes seront favorables à la tenue de l’événement. 

Jusqu’à maintenant, quelque 50 personnes ont confirmé leur participation à la Loppet Rapido de Sept-Îles, compétition de ski de fond qui aura lieu le 14 mars au Centre de plein air du Lac des Rapides. Certains sont de Baie-Comeau.

L’an dernier, ils étaient près de 130 fondeurs à prendre le départ. 

« Comme tous les ans, les gens attendent pour voir la météo », souligne le président du Club de ski de fond Rapido, Mario Landry.

Malgré la météo des derniers jours et la bordée de neige attendue mercredi et jeudi, l’organisation assure qu’elle sera prête pour samedi. D’ailleurs, les pistes étaient belles ce matin (10 mars). 

« Nous allons avoir une belle neige à travailler, avec le temps qu’il faut pour le faire. Même le temps un peu plus frais est avec nous », ajoute-t-il. 

Les inscriptions se prennent jusqu’à 16 h le mercredi 11 mars, via la plateforme Eventbrite

Les distances pour la Loppet Rapido sont le 5, le 13 et le 30 km chez les adultes et le 500 m, 1 k, 3 km et 5 km pour les jeunes.

Les épreuves se déroulent le matin dès 9 h. Un souper est prévu en soirée au Cégep de Sept-Îles. Pour les catégories des jeunes, la remise des prix se fera le midi. Un lunch sera aussi servi pour eux. 

La remise des dossards se fait ce jeudi de 18 h à 20 h au magasin Sports Experts de Place de Ville. Il est aussi possible de le récupérer le matin même de l’événement sur le site de compétition, dès 8 h.

Bénévoles recherchés 

Même si l’organisation a reçu une belle réponse des gens qui veulent donner de leur temps comme bénévole pour la Loppet Rapido de Sept-Îles, certains besoins sont encore à combler pour ceux et celles qui veulent contribuer à l’événement.

Il s’agit des postes de premiers répondants, de signaleurs, de préposés au ravitaillement et de responsables de stationnement. Les bénévoles auront droit à un billet pour le souper. 

Pour plus d’informations : Facebook Loppet Rapido.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

106 584 $ pour la planification du verdissement à Sept-Îles

L’Ouvre-Boîte culturel lance une alerte à la fraude autour du spectacle de Angine de poitrine

La haute couture autochtone brille au musée Shaputuan

Emplois vedettes

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

106 584 $ pour la planification du verdissement à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

L’Ouvre-Boîte culturel lance une alerte à la fraude autour du spectacle de Angine de poitrine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 mars 2026

RELÂCHE 2026: CONCOURS POUR LES JEUNES

Participer