Les studios de nousTV Sept-Îles déménagent et se modernisent

Par Nadia Dorval 11:18 AM - 10 mars 2026
Temps de lecture :

Alain-Pierre Koagné, journaliste-vidéaste, Patrick Delobel, gestionnaire de programmation et relations avec les communautés et Tommy Auger, technicien à la production. Photo nousTV

La chaîne de télévision locale de Cogeco est finalement déménagée dans ses nouveaux locaux du 5 rue Régnault, à Sept-Îles.

En décembre 2024, Télé-Québec a prévenu les locataires du 410 avenue Évangéline qu’il devait quitter les locaux d’ici août 2025. En plus de nousTV, la maison des médias avait à l’époque aussi en ses murs le Salon du livre de la Côte-Nord, Map Design et le Festival du film de Sept-Îles. 

La chaîne de télévision locale de Cogeco nousTV a annoncé lundi avoir finalisé son déménagement à la mi-février. Cogeco en a profité pour moderniser et optimiser les installations du studio servant à produire du contenu local.

L’équipe bénéficie d’un tout nouveau studio, incluant un cubicule de son, ainsi que des espaces pour faciliter le travail d’équipe.

« Notre équipe a travaillé d’arrache-pied pour anticiper les défis techniques et logistiques, permettant ainsi aux citoyens de continuer à visionner leur programmation sans aucune interruption. Nous sommes aujourd’hui ravis d’évoluer dans cet environnement de travail situé au cœur de la communauté septilienne », souligne Patrick Delobel, gestionnaire de nousTV.

Pour ce qui est de la maison des médias, tous les locataires ont quitté les lieux. Télé-Québec affirme poursuivre ses efforts pour trouver un nouveau propriétaire.

«Aussi, nous travaillons par ailleurs en collaboration avec la Ville de Sept-Îles afin de faire avancer le dossier. Il s’agit d’un processus qui implique plusieurs intervenants gouvernementaux. Les étapes progressent conformément aux mécanismes prévus », écrit Catherine Leboeuf, porte-parole pour Télé-Québec.

-Collaboration Vincent Rioux-Berrouard

Maison des médias à Sept-Îles : une perte pour le milieu culturel

Un OBNL intéressé par la Maison des médias à Sept-Îles

