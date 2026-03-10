Championnat provincial universitaire : les frères Simard réunis

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:00 AM - 10 mars 2026
Temps de lecture :

Les frères Justin et Liam Simard évolueront ensemble au sein du Rouge et Or de l'Université Laval. Photo Gaétan Simard

Les frères Simard seront de nouveau côte à côte sur la piste, cette fois sous les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, prêts à représenter ensemble leur région natale sur la scène universitaire québécoise.

Nord-Côtiers de souche, Justin et Liam Simard poursuivront désormais leur parcours au sein de la même formation, une première depuis leurs années à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

Déjà membre du programme depuis trois saisons, Justin Simard vient de contribuer à une troisième conquête consécutive du championnat provincial universitaire du RSEQ. Lors de la compétition disputée les 20 et 21 février à l’Université McGill, le spécialiste des épreuves combinées a terminé sixième à l’heptathlon, en plus d’obtenir des résultats au lancer du marteau, au saut en hauteur et au 60 mètres.

L’étudiant en enseignement secondaire décrit une saison faite « de hauts et de bas », marquée par des blessures, mais aussi par une progression constante. Formé au club d’athlétisme de Baie-Comeau, il affirme que ses années sur la Côte-Nord lui ont appris à toucher à toutes les disciplines et à cultiver le plaisir du sport, un élément qu’il considère encore comme essentiel à son développement. Lors de ses retours dans la région, il prête d’ailleurs main-forte aux plus jeunes athlètes nord-côtiers.

À l’automne, il pourra compter sur la présence de son frère cadet. Liam Simard, classé élite par Athlétisme Québec, vice-champion canadien U20 au décathlon et détenteur de quatre records québécois, a choisi de décliner des offres ailleurs au pays et aux États-Unis pour se joindre au Rouge et Or. Il s’est entendu pour trois saisons avec l’Université Laval.

En réunissant leurs forces à Québec, les frères Simard s’inscrivent dans la continuité d’un parcours amorcé dans leur région natale qui servira à la relève régionale. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Concilier proche aidance et carrière

Maman et proche aidante

Tempête : des traversées annulées entre Matane et la Côte-Nord

Emplois vedettes

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Concilier proche aidance et carrière

Consulter la nouvelle

Maman et proche aidante

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 11 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 mars 2026

RELÂCHE 2026: CONCOURS POUR LES JEUNES

Participer