Des motoneigistes défieront la Suicide de la Station Gallix

Par Sylvain Turcotte 4:03 PM - 10 mars 2026
Temps de lecture :

Les motoneigistes, adeptes de sensations fortes, tenteront de grimper la Suicide le plus rapidement possible lors du Hill Climb 2026 à la Station Gallix. Photo archives - courtoisie

Une vingtaine de motoneigistes et adeptes d’adrénaline s’attaqueront à la Suicide, une des pentes de la Station Gallix, lors de l’édition 2026 du Hill Climb. 

Les participants à l’événement du 14 mars prendront d’assaut la piste la plus abrupte de la Station Gallix. Ils sont vingt coureurs inscrits pour la compétition.

Les places ont été comblées en moins de 48 heures. 

« Cet événement est définitivement toujours très attendu chaque année. La Station est très heureuse de pouvoir l’accueillir encore une fois », a mentionné Nathan Therriault, porte-parole de la Station Gallix.

Il y aura aussi le volet « rednecks » pour les participants avec leurs « skidoos moins puissants qui ont très très peu de chance de monter. Ils sont surtout là pour donner un show et être brisé », a-t-il fait savoir au Journal. 

L’événement s’amorcera dès midi. Plusieurs entreprises partenaires rendent possible la tenue du Hill Climb.

Sur le site extérieur, il y aura de l’animation (musique, DJ, et kiosques). 

Les billets pour les spectateurs peuvent être achetés via la Salle de spectacle ou sur place, le jour même, en argent comptant.

