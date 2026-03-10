106 584 $ pour la planification du verdissement à Sept-Îles

Le gouvernement du Québec octroie un montant de 106 584 $ à la Ville de Sept-Îles pour la planification du verdissement sur le territoire.

C’est Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et députée de Duplessis, qui a fait l’annonce de cet investissement au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette.

« Les changements climatiques exigent des actions concrètes. Les aménagements durables renforcent la résilience de nos municipalités, et je suis fière de soutenir Sept-Îles dans son adaptation et l’amélioration de la qualité de vie de sa population », a affirmé Mme Champagne Jourdain.

Ce montant permettra à la Ville de Sept-Îles d’élaborer une stratégie d’adaptation aux îlots de chaleur et aux précipitations intenses sur son territoire. Cette initiative vise à augmenter la résilience de la communauté locale face aux réalités climatiques.

L’analyse de risques liés aux îlots de chaleur et aux précipitations extrêmes permettra de déterminer les zones prioritaires d’intervention et des infrastructures vertes à implanter dans le cadre d’un plan de verdissement, qui sera également élaboré grâce à ce soutien financier.

« Les aléas climatiques, comme les vagues de chaleur et les épisodes de pluies extrêmes, sont de plus en plus intenses et fréquents. Heureusement, les infrastructures vertes sont des solutions concrètes qui contribuent à renforcer la capacité d’adaptation des milieux », a commenté le ministre Benoit Charette.