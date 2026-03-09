Un jalon majeur pour le Port de Sept-Îles et la SFP Pointe-Noire

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:06 PM - 9 mars 2026
Temps de lecture :

 Des employés du Port de Sept-Îles et de la SFP Pointe-Noire, ainsi que plusieurs partenaires de la chaîne logistique, réunis au quai multiusager pour célébrer le passage de 100 millions de tonnes de minerai de fer. Photo courtoisie.

Le Port de Sept-Îles (PSI), la SFP Pointe-Noire ainsi que plusieurs partenaires soulignent le passage de la 100 millionième tonne (Mt) de minerai de fer transitant par leurs installations.

C’est en 2018 que le quai multiusager qui permet le transbordement du minerai a été mis en service.

C’est le 8 mars que cette 100 millionième tonne a été transbordée le à bord du navire Navios Azimuth en vue de son expédition vers les marchés internationaux.

« L’atteinte de ce jalon témoigne notamment de la pertinence du modèle d’affaires du complexe multiusager de la Pointe-Noire, mais surtout de la force de collaboration de l’ensemble des travailleurs de la chaîne logistique », affirme Alexandra Chouinard, présidente-directrice générale du Port de Sept-Îles.

« Franchir le seuil de la 100 millionième tonne marque bien plus qu’un volume atteint : il reflète dix années d’efforts soutenus, portés par des équipes engagées qui œuvrent jour et nuit avec cœur et détermination », affirme pour sa part, le président-directeur général de la SFP Pointe-Noire, Gabriel Striganuk.

Pour les deux dirigeants, ce jalon démontre que le marché du fer offre des perspectives structurantes.

« Cette réussite témoigne de la solidité de notre chaîne logistique et illustre notre volonté d’offrir un corridor économique fiable pour les minéraux critiques et stratégiques de la Fosse du Labrador vers les marchés internationaux », dit Gabriel Striganuk.

