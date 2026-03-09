Ottawa investit 94,5 millions $ pour améliorer les données sur le marché du travail

Le gouvernement fédéral prévoit investir jusqu’à 94,5 millions $ au cours des cinq prochaines années afin de mieux comprendre la situation sur le terrain dans un marché du travail en pleine mutation.

Les fonds seront versés à 14 organisations qui élaboreront des prévisions et des tableaux de bord sur des données, comme le nombre de postes vacants par profession clé.

Cette initiative vise à permettre aux travailleurs, aux employeurs et aux chercheurs d’emploi de mieux cerner les écarts et les possibilités dans chaque secteur.

La ministre fédérale de l’Emploi, Patty Hajdu, a annoncé ce financement lundi chez un constructeur résidentiel de la région d’Ottawa.

Ce financement devrait soutenir les industries directement touchées par les droits de douane américains, comme la fabrication et la foresterie, ainsi que des secteurs comme la construction, le camionnage, l’exploitation minière et l’aérospatiale.

Le gouvernement fédéral a annoncé dans un communiqué qu’il cible des industries qui représentent près des deux tiers du produit intérieur brut du Canada et emploient 9,9 millions de personnes, soit 47 % de la population active du pays.

Les industries vulnérables aux droits de douane, comme le secteur de la fabrication, ont subi d’importantes pertes d’emplois au cours des 12 derniers mois.

D’autres secteurs ont continué de créer des emplois ou de maintenir leurs effectifs malgré la crise. Le taux de chômage s’établissait à 6,5 % en janvier, légèrement inférieur à celui de l’année précédente, notamment en raison d’une croissance plus lente de la population active.

Ottawa a indiqué dans son communiqué qu’il est essentiel d’obtenir de meilleures informations sur le marché du travail pour s’adapter aux droits de douane, mener à bien les grands projets et soutenir le chantier du logement.